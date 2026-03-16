Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 16 de marzo

¿Qué ropa deberías usar para salir a las calles de Nueva York este lunes? Para comenzar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 36 grados Fahrenheit (2ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir rondará los 55ºF (13ºC) de máxima y 55ºF (13ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 88% durante el día y del 87% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 54% durante el día y del 54% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 21.75 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:06 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:04 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 28 y los 41 grados Fahrenheit (-2 y 5 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 16% por la mañana, 8% por la tarde y 16% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.