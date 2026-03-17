Demócratas remiten a Kristi Noem al Departamento de Justicia por presunto perjurio

Dos líderes del Partido Demócrata en el Congreso presentaron pruebas ante el Departamento de Justicia que señalan a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por cometer presunto perjurio.

La denuncia formal fue realizada por el senador Dick Durbin y el representante Jamie Raskin, quienes alegan que la funcionaria mintió durante sus comparecencias legislativas los días 3 y 4 de marzo ante los comités judiciales del Senado y la Cámara de Representantes.

Durbin y Raskin enviaron una carta al Departamento de Justicia detallando las supuestas irregularidades en el testimonio de Noem. En el documento oficial, los legisladores sostuvieron que “Noem engañó repetidamente al Comité Judicial del Senado durante su testimonio”.

Asimismo, afirmaron que “Varias de sus declaraciones parecen violar las leyes penales que prohíben el perjurio y hacer declaraciones falsas a sabiendas ante el Congreso”. Los demócratas recalcaron que, aunque el Departamento de Justicia actual no investigue, los cargos pueden presentarse hasta cinco años después.

Postura del DHS tras la acción demócrata

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional negó al medio USA Today las acusaciones mediante un comunicado: “Cualquier afirmación de que la secretaria Noem cometió perjurio es categóricamente falsa”.

Por su parte, el Departamento de Justicia informó al medio anteriormente citado que no realizará una investigación penal. “El Departamento de Justicia ha sido víctima de la última maniobra política de los demócratas, quienes deberían votar a favor de la reapertura del Departamento de Seguridad Nacional”.

Señalamientos contra ICE y postura de Noem

La denuncia se apoya en el testimonio de Noem sobre el cumplimiento de órdenes judiciales, pues aseguró que el Departamento de Seguridad Nacional acata todos los mandatos federales. Sin embargo, una orden del juez Patrick J. Schiltz fechada el 26 de febrero determinó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) violó 210 órdenes en 143 casos distintos. También se cuestionó la veracidad de Noem respecto al conocimiento de Donald Trump sobre un gasto de $220 millones de dólares en publicidad televisiva.

Tras estos eventos, el presidente Trump anunció que el senador Markwayne Mullin asumirá la dirección del Departamento de Seguridad Nacional el 31 de marzo. Kristi Noem dejará su cargo actual para convertirse en Enviada Especial para el Escudo de las Américas, una nueva iniciativa de seguridad para el hemisferio occidental.

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