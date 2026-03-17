En Nueva York buscan declarar como “catástrofe” cuando la calidad del aire registre alta contaminación

La zona tri estatal de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut continúa figurando entre las 25 áreas metropolitanas con la calidad del aire más comprometida, de acuerdo con el informe anual ‘Estado del Aire 2025’, (SOTA 2025) que analiza exhaustivamente los niveles de contaminación atmosférica en el país, publicado por la Asociación Americana del Pulmón.

El informe también revela que los hispanos tienen tres veces más probabilidades de estar expuestos a aire con niveles de toxicidad alta. Estos grupos son más propensos a padecer una o más enfermedades crónicas que las hacen más vulnerables a la contaminación atmosférica, como asma, diabetes y enfermedades cardíacas.

Ante estas tendencias, esta asociación empuja la aprobación del proyecto de ley de ‘Preparación ante Emergencias por Calidad del Aire Peligrosa’ como un paso para proteger la salud pública a medida que las emergencias por mala calidad del aire se vuelven más frecuentes.

En resumen, este instrumento legal permitiría que el estado de Nueva York active protocolos de emergencia cuando el aire alcance niveles dañinos para la salud y obligaría a que los gobiernos locales tomen muy en serio planes de calidad ambiental en sus estrategias de manejo de emergencias.

“En junio de 2023 vimos cómo los incendios forestales en Canadá tiñeron los cielos del Estado de Nueva York de naranja y rojo. También vimos un aumento en las visitas a salas de emergencia de niños y adultos mayores en comunidades negras y latinas debido a complicaciones por asma”, dijo Max Micallef, vocero de la Asociación Americana del Pulmón.

La legislación vigente enumera una serie de sucesos catastróficos que justifican la activación de mecanismos especiales de respuesta y asistencia. Entre estas causas se incluyen fenómenos naturales destructivos como huracanes e inundaciones, desastres provocados por el hombre como incendios de gran magnitud, y crisis de salud pública como epidemias y contaminación del agua.

Esta propuesta legislativa representa una crucial modernización de esta definición legal.

Su objetivo principal es incorporar de forma explícita y directa la “calidad del aire peligrosa” dentro del catálogo de eventos que pueden ser formalmente reconocidos como un desastre estatal.

Actuar más rápido

Mientras los neoyorquinos continúan experimentando los impactos en la salud del humo de incendios forestales, las emisiones industriales y otros episodios de contaminación, líderes en todo el estado subrayan la urgencia de esta legislación.

Los incendios forestales y el humo transfronterizo, especialmente desde Canadá, han sido la causa predominante de episodios graves de contaminación del aire en los últimos años

“Este proyecto de ley garantiza que tengamos un plan claro para responder a este tipo de emergencias y mantener a la población segura”, explicó la asambleísta estatal de Queens, Jessica González-Rojas, una de las principales patrocinantes de este anteproyecto.

De acuerdo con los estudios de calidad del aire, Queens lleva la peor parte en toda la Gran Manzana. (Foto: Gemini – Impremedia)

Todo peor en Queens

SOTA 2025 analizó los datos más recientes sobre la calidad del aire. Se hicieron mediciones de los niveles nocivos de contaminación atmosférica por ozono troposférico, también conocido como smog, y los picos anuales y a corto plazo de la contaminación por partículas, también conocida como hollín, durante los últimos tres años.

Al conocer en profundidad los datos, se observa que Queens, El Bronx y Manhattan resultaron en la lista de los lugares que técnicamente están “en lo peor” de la clasificación de contaminación por smog.

En cuanto a la presencia de hollín en el ambiente, Queens sigue estando también de primera en esta lista, seguido de El Bronx.

El número de picos insalubres mejoró ligeramente en los estados del oeste del país, pero empeoró en el noreste. De hecho, condados de Nueva York que antes no figuraban en las listas, por presencia de estos tóxicos, ahora aparecen.

Lo que cambiaría:

El estado y cada condado tendría un marco formal de respuesta para episodios de aire muy contaminado.

para episodios de aire muy contaminado. Se facilitaría la coordinación de recursos, comunicación de riesgos y acciones de salud pública cuando la emergencia ambiental llegue a niveles peligrosos.

cuando la emergencia ambiental llegue a niveles peligrosos. Potencialmente podría activar mecanismos legales y de financiamiento similares a los aplicados en otros desastres.

Dos desastres:

2023 fue un año en que específicamente durante el verano, enormes incendios forestales en Québec (Canadá) enviaron columnas de humo que cubrieron el cielo de Nueva York y otras partes del noreste del país reduciendo visibilidad y degradando fuertemente la calidad del aire.

2025 fue otro año que también en el verano, las agencias ambientales de Nueva York emitieron alertas de calidad del aire por humo proveniente de incendios forestales en Canadá que volvieron a afectar a la región metropolitana. La calidad del aire superó umbrales considerados “no saludables” para poblaciones sensibles.

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte).