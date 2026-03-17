Establecen plazo de 30 días para publicar grabaciones de cámaras corporales del NYPD

En un afán de formalizar la transparencia en el uso de las cámaras corporales, el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, anunciaron este martes que a partir de ahora se exige la publicación de las grabaciones de esos dispositivos dentro de los 30 días posteriores a incidentes críticos.

El plazo de 30 días se aplica a incidentes que involucren el uso de un arma de fuego por parte de un agente y que resulten en lesiones a un ciudadano, así como al uso de la fuerza policial que resulte en lesiones graves o la muerte. La comisionada Tisch también puede autorizar la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales en otras circunstancias cuando esto ayude a mantener el orden público o contribuya a la seguridad pública.

“La transparencia y la rendición de cuentas son los pilares de la seguridad pública”, declaró Mamdani, agregando que al regular la publicación oportuna de las grabaciones de las cámaras corporales, se garantiza que los neoyorquinos reciban información oportuna sobre incidentes críticos.

“Esta política fomenta la confianza pública y asegura que nuestra ciudad reciba respuestas, al tiempo que protege la integridad de las investigaciones”, sostuvo el alcalde.

A juicio de la comisionada Tisch, la transparencia es clave para mantener la confianza entre la policía y las comunidades a las que el NYPD protege y sirve.

“Las cámaras corporales proporcionan relatos claros y objetivos de las interacciones con el NYPD, mostrando las situaciones peligrosas y difíciles a las que suelen enfrentarse los agentes, y garantizando que asumamos la responsabilidad cuando no se cumplen los estándares. Este compromiso formal de publicar las grabaciones en un plazo de 30 días tras un incidente crítico es una continuación de mi promesa de garantizar la transparencia en el trabajo del Departamento”, dijo la comisionada.

Tras la adopción del uso de las cámaras corporales, los uniformados con rango inferior al de subinspector están obligados a usarlas. El programa de cámaras corporales del NYPD es el más grande del país, con más de 29,500 agentes. El programa se puso en marcha e implementó cuando la comisionada Tisch se desempeñaba como Subcomisionada de Tecnología de la Información del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La política establece que los agentes deben activar sus cámaras antes de intervenir.