Krispy Kreme dará donas gratis el día de hoy a quienes se vistan de verde

Krispy Kreme se suma a las celebraciones del Día de San Patricio con una promoción especial que permitirá a los clientes obtener donas gratis, además de lanzar una colección limitada con temática verde.

La cadena anunció que este 17 de marzo ofrecerá una dona sin costo a quienes cumplan con un sencillo requisito, como parte de sus ofertas para esta festividad.

Cómo obtener una dona gratis

Durante el martes 17 de marzo, los clientes que acudan a cualquier tienda de Krispy Kreme –ya sea dentro del local o a través del autoservicio– podrán recibir una dona gratis.

La única condición es vestir alguna prenda de color verde.

La dona que se entrega sin costo es la Green O’riginal Glazed, una versión especial de su clásica dona glaseada con temática de San Patricio.

La promoción no requiere compra, por lo que cualquier persona que cumpla con el requisito puede acceder al beneficio.

Premio adicional para algunos clientes

Además de la dona gratis, la empresa informó que 4,000 clientes serán seleccionados al azar para recibir un premio especial llamado Lucky You Golden Dozen Pass.

Este beneficio incluye una docena de donas Original Glazed cada mes durante un año completo, desde abril de 2026 hasta marzo de 2027.

Colección especial por tiempo limitado

Como parte de la celebración, Krispy Kreme también lanzó una colección especial de donas disponibles por tiempo limitado al 17 de marzo.

Entre las opciones destacan:

–Shooting Shamrock: dona glaseada con cobertura de vainilla verde, decorada con líneas de glaseado y una pieza de azúcar en forma de trébol.

–Over the Rainbow: dona rellena de crema, cubierta con glaseado verde claro y decorada con chispas de arcoíris y una figura de azúcar.

–Plaid Party: dona glaseada con cobertura de vainilla y decorada con líneas de glaseado verde.

–Chocolate Iced with St. Patrick’s Sprinkles: dona con cobertura de chocolate y decoraciones alusivas a la festividad.

Disponibilidad de los productos

La colección está disponible en tiendas físicas, así como para pedidos en línea a través del sitio web oficial de Krispy Kreme y su aplicación móvil.

Con esta promoción, la compañía busca atraer a los clientes durante una de las celebraciones más populares del mes, combinando tradición, promociones y productos temáticos.

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