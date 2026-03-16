Día de San Patricio en Manhattan: qué calles estarán cerradas por el desfile

El tradicional desfile del Día de San Patricio volverá a recorrer la Quinta Avenida de Manhattan este martes con su edición número 265, considerada la celebración de este tipo más antigua y grande del mundo.

Se espera la participación de unas 150,000 personas en el evento, informaron los organizadores, citados por Spectrum News NY1.

El desfile comenzará a las 11:00 de la mañana a la altura de la calle 44 Este y avanzará por la Quinta Avenida hasta la calle 79 Este. Antes del inicio del evento, a las 8:30 de la mañana, se celebrará una misa en la Catedral de San Patricio.

Una tradición con más de dos siglos

El desfile del Día de San Patricio en Nueva York se remonta a 1762, 14 años antes de que se firmara la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Desde entonces se ha convertido en una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad y en un símbolo de la herencia irlandesa en el país.

El gran mariscal de este año es Robert J. McCann, copresidente de NewEdge Capital Group y propietario del Forest Creek Golf Club.

McCann posee doble nacionalidad estadounidense e irlandesa y, según los organizadores, durante casi tres décadas ha contribuido a fortalecer los lazos entre ambos países como miembro de la junta directiva de The American Ireland Funds y del Irish Arts Center, indicó Spectrum News.

Cierres de calles por el desfile

El Departamento de Policía de Nueva York implementará cierres de calles a lo largo del recorrido y en las zonas de formación y dispersión del desfile.

Zona de formación:

Vanderbilt Avenue entre las calles 43 y 46.

Calles 44, 45 y 46 entre Vanderbilt Avenue y la Sexta Avenida.

Calles 47 y 48 entre Park Avenue y la Sexta Avenida.

Ruta del desfile:

Quinta Avenida entre las calles 43 y 79.

Zona de dispersión:

Quinta Avenida entre las calles 79 y 84.

Calle 79 entre Park Avenue y Quinta Avenida.

Calles 80, 81 y 82 entre Park Avenue y Quinta Avenida.

Otros cierres adicionales incluyen:

Calle 43 entre Vanderbilt Avenue y Sexta Avenida.

Calles 49 y 50 entre Madison Avenue y Rockefeller Plaza.

Calle 51 entre Madison Avenue y Sexta Avenida.

Calle 54 entre Madison Avenue y Sexta Avenida.

Calle 57 entre Madison Avenue y Sexta Avenida.

Calle 59 entre Madison Avenue y Sexta Avenida.

Calles 62 y 63 entre Madison Avenue y Quinta Avenida.

Calle 64 entre Park Avenue y Quinta Avenida.

Calles 65, 70, 71, 72 y 78 entre Madison Avenue y Quinta Avenida.

Calle 84 entre Park Avenue y Quinta Avenida.

Madison Avenue entre las calles 42 y 84.

Las autoridades indicaron que estos cierres se aplicarán a discreción del NYPD durante el desarrollo del evento, señaló el medio.

Transporte público y recomendaciones

La Autoridad Metropolitana de Transporte anunció que operará trenes adicionales del Long Island Rail Road y de Metro-North para facilitar el traslado de los asistentes.

Los organizadores recomiendan a quienes quieran ver el desfile llegar temprano, ya que los espectadores pueden comenzar a ubicarse a lo largo de la Quinta Avenida “tan pronto como lo deseen”.

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