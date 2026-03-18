EE.UU. enviará a puerto su portaaviones Gerald Ford tras incendio de 30 horas en medio de guerra contra Irán

WASHINGTON – El portaaviones estadounidense USS Gerald Ford será enviado a puerto en una isla griega, luego de que sus instalaciones sufrieran un incendio interno, durante sus operaciones en aguas internacionales en la guerra contra Irán.

De acuerdo con el medio especializado, Military Times, el portaaviones dejó su posición para volver al puerto de Souda en la isla griega de Creta, cuatro días después de haber registrado un incendio que se habría extendido por más de 30 horas.

El portaaviones, el más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, se encuentra actualmente en el Mar Rojo, el buque de guerra ha estado desplegado durante nueve meses, incluyendo su participación en operaciones en el Caribe antes de llegar a Oriente Medio.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con el medio especializado, no precisaron cuánto tiempo se esperaba que el Ford permaneciera en Creta.

Según uno de los oficiales, cerca de 200 marineros recibieron atención médica por lesiones relacionadas con el humo cuando se desató el incendio en la lavandería principal del barco.

El New York Times fue el primero en informar sobre la magnitud de los daños a bordo del buque de guerra. El Comando Central estadounidense respondió que únicamente dos marineros recibieron tratamiento por lesiones que no eran de riesgo vital.

El buque, junto con sus 4,500 marineros y pilotos de combate, se encontraba en el Mediterráneo, el 24 de octubre, cuando el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó que se dirigiera al Caribe para añadir peso a la campaña de presión del presidente Trump sobre Nicolás Maduro, el líder de Venezuela, antes de su captura.

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