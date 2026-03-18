Juez ordena deportación de empleado del Ayuntamiento de NY detenido por ICE

Un juez federal ordenó este miércoles la deportación a Venezuela de Rafael Rubio, empleado del Ayuntamiento de Nueva York detenido desde enero, una decisión que provocó el rechazo inmediato del alcalde Zohran Mamdani, quien calificó el caso como “una afrenta a la justicia” y exigió su liberación.

“Rafael, un funcionario público ejemplar con autorización legal para permanecer en el país, se presentó a una cita rutinaria de inmigración y, a pesar de haber seguido las normas, fue detenido y lleva meses retenido. Debe ser puesto en libertad inmediatamente”, escribió el alcalde en X.

Today, an administrative immigration judge ordered the deportation of Rafael Rubio, a City Council employee.



This is an affront to justice. A dedicated public servant with legal authorization to remain in the country, Rafael showed up for a routine immigration appointment and,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) March 18, 2026

La orden fue emitida por el juez de inmigración Charles Conroy tras rechazar la solicitud de asilo de Rubio y declararlo deportable. El venezolano, de 45 años, había sido arrestado en enero durante una cita migratoria en Long Island.

Su defensa sostenía que contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS), pero ese argumento no prosperó en el proceso.

El caso ha evidenciado versiones enfrentadas entre autoridades. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de su portavoz Tricia McLaughlin, afirma que Rubio no tenía estatus legal ni permiso de trabajo tras exceder su visa de turista en 2017.

En contraste, el Ayuntamiento de Nueva York asegura que presentó documentación válida, superó los controles requeridos y estaba autorizado a vivir y trabajar en el país.

Además del proceso de asilo, Rubio intentó obtener su liberación mediante un recurso de hábeas corpus, alegando detención ilegal y defendiendo que su reinscripción al TPS lo mantenía protegido. Sin embargo, ese recurso tampoco ha tenido éxito hasta ahora.

En la misma prisión que Maduro

Sus opciones legales se reducen ahora a una apelación en su caso migratorio, cuyo plazo vence el 17 de abril. Mientras tanto, Rubio permanece recluido desde hace semanas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, la prisión en la que se encuentra el exlíder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

La congresista Grace Meng, quien visitó recientemente el centro, señaló que en la instalación hay alrededor de 120 personas bajo custodia del ICE, la mayoría con “antecedentes penales mínimos o inexistentes”.

“Esto es algo que todavía no entiendo”, afirmó Meng, tras reunirse también con Rubio durante su visita.

Por su parte, la presidenta del Ayuntamiento, Julie Menin, aseguró que su oficina continuará impulsando acciones para evitar la deportación.

“Rafael tenía autorización legal para permanecer en Estados Unidos, cumplió con las normas y se presentó a una cita migratoria rutinaria, solo para ser detenido y retenido durante meses”, declaró.

Menin sugirió que la decisión podría estar vinculada a un error técnico en la solicitud de asilo, como la falta de una firma.