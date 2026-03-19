Alcalde recién elegido en Idaho murió tras desplomarse en pleno discurso

El alcalde de la ciudad de Nampa, en Idaho, murió el miércoles en la tarde luego de colapsar en pleno discurso píblico en la localidad de Eagle, informaron las autoridades locales.

Según informó de Idaho News, Rick Hogaboam, recientemente electo, experimentó una “emergencia médica” repentina en medio de la sesión de la Treasure Valley Partnership. Brad Pike, alcalde de Eagle y quien se encontraba sentado junto a él, inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a la rápida intervención de Pike y la llegada de policías, bomberos y paramédicos, los esfuerzos por estabilizarlo resultaron infructuosos. La reunión fue suspendida de inmediato para permitir las labores de los servicios de emergencia, pero se confirmó el deceso del mandatario poco después.

Trayectoria y legado de Hogaboam

Hogaboam había asumido el cargo como el 31.º alcalde de Nampa hace apenas dos meses, tras obtener el 62,86 por ciento de los votos en las elecciones de noviembre. Antes de su llegada a la alcaldía, desempeñó roles clave como jefe de gabinete de la exalcaldesa Debbie Kling, concejal municipal y secretario del condado de Canyon.

La oficina del fallecido alcalde calificó el suceso como una “pérdida increíble”, mientras que los republicanos de la Cámara de Representantes de Idaho emitieron un comunicado donde destacaron que Hogaboam era “más que un servidor público” y “una persona sensata, un líder reflexivo y un amigo que se preocupaba sinceramente por el futuro de la comunidad”.

Actividades de Hogaboam antes de su fallecimiento

Phil McGrane, secretario de Estado de Idaho, manifestó estar “desconsolado” por la noticia, señalando que “más allá de simplemente hacer nuestro trabajo, compartíamos la pasión por votar, las elecciones y la política”. Horas antes del suceso, el alcalde había compartido una jornada de entrenamiento con el Departamento de Bomberos local.

A Hogaboam le sobreviven su esposa Mimi, cinco hijos y un nieto. De acuerdo con el Idaho State Journal, las autoridades de Nampa deberán designar a un sucesor para completar el periodo de gobierno antes de las próximas elecciones previstas en el ciclo de cuatro años.

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