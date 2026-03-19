Concejal de Atlanta impulsa medida para impedir que ICE abra centro de detención

Una concejal de Atlanta planea presentar una resolución para bloquear la expansión y operación de instalaciones de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de los límites de la ciudad.

Kelsea Bond, representante del Distrito 2 del Concejo Municipal, explicó que la medida busca declarar la oposición de la ciudad a “la adquisición, renovación, expansión y operación de instalaciones de detención o almacenes” de ICE y reafirmar el compromiso de Atlanta con las comunidades inmigrantes frente a acciones federales.

“Si bien el gobierno federal ha mostrado un claro desprecio por los derechos humanos, Atlanta tiene la oportunidad de demostrar un liderazgo progresista”, señaló Bond.

Contra instalaciones de ICE en bodegas

La concejal destacó que acciones similares ya han sido aprobadas por otras municipalidades del área metropolitana de Atlanta, mientras ICE planea transformar dos bodegas en centros de detención.

La resolución prohibiría que la ciudad proporcione propiedades municipales, exenciones fiscales, incentivos, subvenciones u otro tipo de apoyo financiero para establecer o mantener instalaciones de ICE. Además, declararía formalmente la oposición de Atlanta a la presencia de estos centros dentro de sus límites.

Bond agregó que la medida busca enviar un mensaje claro frente a los “crecientes ataques contra nuestros vecinos inmigrantes” y evitar que lo que calificó como “tácticas fascistas” del gobierno federal se consoliden en la ciudad.

Según la concejal, la expansión de ICE en Atlanta representaría un “riesgo directo para la seguridad de la comunidad” y constituiría un “peligroso exceso de autoridad” por parte del gobierno federal.

La iniciativa de Atlanta sigue la línea de la ciudad de South Fulton, que el mes pasado aprobó una medida similar para prohibir instalaciones de detención de ICE dentro de su territorio.

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