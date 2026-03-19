Jengibre para el hígado graso: qué dice la ciencia y cómo consumirlo

El jengibre es un ingrediente que aromatiza bebidas y comidas, pero más allá de ser un condimento, estudios recientes han comprobado su impacto en la enfermedad del Hígado Graso No Alcohólico (EHGNA).

Este rizoma actúa como un agente multifuncional de alto impacto que aborda el problema desde múltiples frentes biológicos, lo que lo hace un aliado seguro, económico y de fácil acceso. Debido a su versatilidad y eficacia probada, su integración en la dieta diaria no solo enriquece el perfil sensorial de los platos, sino que ofrece un respaldo terapéutico sólido y natural para promover una salud integral.

Incorporar este superalimento en tu rutina puede ser más sencillo de lo que imaginas y no requiere mayores complicaciones. Una forma práctica de comenzar es incluir jengibre fresco rallado en tus infusiones de la mañana o como base para aliños de ensaladas.

Evidencia científica y salud hepática

Un estudio sobre la eficacia potencial del jengibre como suplemento natural para la enfermedad del hígado graso no alcohólico, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE. UU., advierte que la EHGNA se perfila como una epidemia moderna en países occidentales.

Uno de los factores que agravan las afecciones del hígado es una alimentación rica en alimentos ultraprocesados, que contribuyen desde la acumulación simple de grasa (esteatosis) hasta daños graves como cirrosis o cáncer de hígado.

El estudio revela que hay tres aspectos clave en su desarrollo donde el consumo de jengibre tiene un impacto positivo:

Resistencia a la insulina.

Estrés oxidativo.

Inflamación sistémica.

¿Cómo actúa el jengibre en nuestro cuerpo?

Según la ciencia, el jengibre actúa a través de biocompuestos que tienen acción directa en las células y ayudan a reducir los niveles de grasa:

Mejora la sensibilidad a la insulina: El gingerol ayuda a que las células respondan mejor, evitando que el azúcar se convierta en grasa hepática. Activación de receptores: Componentes como el 6-shogaol activan receptores específicos que reducen el flujo de ácidos grasos hacia el hígado. Poder antiinflamatorio y antioxidante: Ayuda a frenar el daño celular, combate la peroxidación lipídica gracias a sus polifenoles y contribuye a reducir los triglicéridos y el colesterol LDL (“malo”), mientras aumenta el HDL (“bueno”).

Receta: “Shot” de energía y salud hepática

¿Sabías que el jengibre es más que un condimento? Estudios científicos confirman que sus biocompuestos ayudan a reducir la grasa en el hígado y mejorar la sensibilidad a la insulina. Crédito: Shutterstock

Una forma ideal de aprovechar los beneficios del jengibre es en bebidas concentradas. Aquí tienes mi receta estrella:

Ingredientes:

1 trozo de jengibre fresco (3 cm) pelado y rallado.

(3 cm) pelado y rallado. El zumo de 1 limón .

. 1 pizca de cúrcuma en polvo .

. 1 pizca de pimienta negra (necesaria para activar la curcumina ).

(necesaria para ). 50 ml de agua de coco o agua filtrada.

Preparación:

Licúa todos los ingredientes hasta que queden perfectamente integrados. Cuela la mezcla si prefieres una textura más fina y fluida. Tómalo en ayunas para despertar tu metabolismo y aprovechar al máximo su efecto antiinflamatorio.

Sigue leyendo: