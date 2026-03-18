7 alimentos que dañan tu hígado, según un médico

El hígado graso es una condición que cada día afecta a más personas en el mundo y se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado, con parámetros que van entre el 5% al 10% del peso total del órgano. Un experto afirma que el hígado puede ser salvado, no con una dieta temporal, sino con un compromiso de “limpieza” donde la prioridad es reducir la carga tóxica (procesados y azúcares) para permitir que el órgano sane.

Aunque el hígado graso se asocia con el consumo excesivo de alcohol, lo cierto es que existen dos variantes principales, definidas por MedlinePlus.

Hígado graso no alcohólico (EHGNA): Es la más común y está estrechamente relacionada con un estilo de vida sedentario , la obesidad y la resistencia a la insulina , cuyo centro focal es la alimentación.

Es la más común y está estrechamente relacionada con un , la y la , cuyo centro focal es la alimentación. Hígado graso por alcohol Causado por el consumo prolongado de bebidas alcohólicas, lo que daña la capacidad del hígado para procesar las grasas.

El doctor Luis Romero hace un profundo análisis sobre los aspectos alimentarios que dañan este órgano y explica, en una charla en su canal de YouTube, cuáles son los 7 alimentos que empeoran el hígado graso. Esto es clave, según indica el doctor: “Si solo añade alimentos buenos sin retirar los dañinos, es como verter agua limpia en un vaso que todavía está lleno de azúcar”.

Los 7 alimentos que debes evitar

1. Ultraprocesados

La ciencia es clara: la inflamación sistémica provocada por alimentos ultraprocesados afecta nuestros procesos de eliminación de desechos. Cuando el hígado se satura. Crédito: Shutterstock

Pizzas congeladas, hamburguesas industriales y enlatados. La regla de oro es: “Pele más y abra menos paquetes”.

2. Grasas saturadas específicas

Manteca de cerdo y aceite de coco. Contrario a las modas, el doctor advierte que estas aumentan el riesgo cardiovascular y el colesterol LDL.

3. Alcohol

El consumo de altas cantidades de alcohol puede ocasionar problemas en el hígado. Crédito: Shutterstock

La recomendación es tajante: “Cero alcohol. Sin negociaciones, sin excepciones”. Es una de las decisiones más poderosas para la recuperación hepática.

4. Condimentos y salsas industriales

Sazonadores en sobre, kétchup y aderezos tipo César. Están cargados de sodio y azúcares ocultos que crean una “bomba metabólica”.

5. Bebidas azucaradas y jugos (incluso naturales)

El consumo de bebidas azucaradas como los refrescos puede aumentar el riesgo de cáncer de hígado. Crédito: New Africa | Shutterstock

Al exprimir la fruta, quitas la fibra y dejas solo el azúcar. “El hígado graso no es una sentencia definitiva, pero si continúa aportando factores que favorecen la acumulación de grasa, usted mismo está dificultando su recuperación”.

6. Embutidos y carnes procesadas

Salchichas, jamones y pechuga de pavo envasada, debido a su alto contenido de nitratos y sodio.

7. Azúcar y harinas refinadas

Estudios indican que un exceso de azúcar también puede perjudicar la salud del hígado. Crédito: Shutterstock

Pan blanco, pasta y galletas. “La insulina elevada de manera constante es la señal para que el hígado convierta el exceso de glucosa en grasa“.

5 cosas que puedes hacer para salvar tu hígado

Para un hígado sano se recomienda llevar una dieta rica vitaminas, antioxidantes y antiinflamatorios. Crédito: Shutterstock

Para que el hígado se regenere, necesita los insumos correctos y cambios de hábito sostenibles:

Grasas saludables: Priorizar el aceite de oliva virgen extra , el aguacate y los pescados grasos (ricos en Omega-3 ).

Priorizar el , el y los (ricos en ). Cereales integrales: Cambiar lo refinado por lo integral para que la fibra ralentice la absorción de glucosa .

Cambiar lo refinado por lo integral para que la ralentice la . Condimentos naturales: Limón, vinagre de manzana y hierbas frescas.

Limón, y hierbas frescas. Control de la insulina: Mantener niveles estables de azúcar en sangre es la clave biológica para dejar de acumular grasa hepática.

Mantener niveles estables de es la clave biológica para dejar de acumular grasa hepática. Actividad física y descanso: Fundamentales para mejorar la sensibilidad a la insulina .

Fundamentales para mejorar la . Cambios sostenibles: Evitar dietas extremas que prometen “curas” mágicas pero son insostenibles a largo plazo.

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