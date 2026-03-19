Kevis & Maykyy la rompen durante su debut en el Vive Latino 2026

Como “mucho más de lo que esperaban” describieron Kevis & Maykyy su presentación en el festival de música Vive Latino, que tuvo lugar el pasado fin de semana en el Estadio GNP de la Ciudad de México y que congregó a 80 mil personas diarias, quienes disfrutaron del talento de más de 60 artistas tales como Juanes, Lenny Kravitz, Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, entre muchos otros.

“Estamos llenos de adrenalina y ya se nos pasaron los nervios. La verdad es que no nos esperábamos este recibimiento”, aseguraron los jóvenes artistas mexicanos cuya participación en el importante evento musical se debió al haber sido escogidos por el programa Rompe MX, una iniciativa de Amazon Music que impulsa talento emergente y lo conecta con escenarios de alto impacto.

“Este año nos emociona llevar nuevamente a otro artista Rompe al escenario del Vive Latino, esta ocasión Kevis & Maykky llegan por primera vez, a este festival que es uno de los más relevantes de latinoamérica, y acompañarlos también en la creación de un Amazon Music Original que reinterpreta un clásico desde su propia identidad. Su energía es auténtica, directa y sin filtros, y estamos orgullosos de verlos sumarse al line-up de uno de los festivales más icónicos de la región” comentó antes del show Paul Forat, Head de Industria Musical para Latinoamérica de Habla Hispana en Amazon Music.

Fueron escogidos por el programa Rompe MX, una iniciativa de Amazon Music. Foto: Edgar Sagra

Desde Monterrey, Nuevo León, el joven proyecto musical integrado por tres hermanos mezcla hip-hop y sonidos urbanos, y con temas como “Puños, Pulseras y Paletas”, “Big Momma” y “Back to the 90’s”, tiene una historia que, como ellos mismos cuentan, comenzó como un reto.

“Todo nació porque me dijeron que no podía hacer música. Me lo tomé personal y dije: ‘tengo que demostrar que sí se puede’”, recuerda Kevis, de 24 años y quien es el mayor de los hermanos. Sin conocimientos previos, comenzó a aprender de manera autodidacta: “Empecé a ver tutoriales, porque no sabía hacer nada. Pero tenía muchas ganas. Ese es el mensaje: si quieres hacerlo, te va a salir”.

Ese impulso pronto se convirtió en un proyecto compartido. “Al principio pensábamos que no se podía, pero nos demostró que sí. Nos cerró la boca”, admite entre risas Maykky, de 21 años. Con el tiempo, los tres hermanos se involucraron por completo en la música.

A su presentación en Vive Latino, la llamaron “uno de los días más importantes de nuestras vidas”, ya que además del crecimiento artístico, el momento tiene un peso simbólico. “Nos sentimos muy orgullosos de poder representar al norte en un festival tan importante”, afirman.

Recientemente, el grupo estrenó en exclusiva por Amazon Music el Amazon Music Original “HP ES AMOR”, una reinterpretación del icónico tema de Rigo Tovar llevada al terreno del hip-hop con identidad propia.

“En todas las fiestas ponen a Rigo Tovar. Es de las favoritas de la familia, entonces quisimos hacerla a nuestro estilo”, explican. La respuesta no se hizo esperar: “Fueron los más felices. La empezaron a compartir por todos lados”.

En cuanto a sus influencias, mencionan una fuerte conexión con el rap noventero. “Nos gusta mucho el sonido de Cypress Hill, Control Machete, Plastilina Mosh, Beastie Boys… todo ese rap noventero ha sido una gran inspiración”, comentan. También destacan artistas contemporáneos como Joey Bada$$.

Con la mirada puesta en el futuro, el grupo lo tiene claro: “Después de Vive Latino, vienen más presentaciones y, sobre todo, mucha música. Queremos seguir sacando canciones y ver dónde nos quiere escuchar la gente”.

Nacidos en Monterrey, Kevis & Maykky hacen hip-hop en español mezclado con otros estilos./Foto: Amazon Music

Su paso por el festival, coinciden, marcará un punto de inflexión. “Va a ser un antes y un después, tanto artística como personalmente”, aseguran.

El Vive Latino se convirtió en uno de los festivales de dos días con más views transmitido por Amazon Music, plataforma que llevó el evento más allá del recinto, conectando a millones de fans del mundo a través de Prime Video, Twitch, Alexa y la aplicación de música.