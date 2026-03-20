Diáspora boricua continuará impulsando en el Congreso salida de la Junta de Puerto Rico, pese a derrota primarista de Krishnamoorthi

NUEVA YORK – Las organizaciones de la diáspora que forman parte de la coalición “Power 4 Puerto Rico” continuarán presionando a favor de la legislación que busca ponerle fecha a la salida de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) de Puerto Rico, a pesar de que Raja Krishnamoorthi, uno de los representantes que introdujo la medida, no prevaleció en las primarias demócratas de Illinois.

Federico de Jesús, asesor de Power 4 Puerto Rico, dijo a El Diario que el trámite encabezado por el demócrata es solo el comienzo de los esfuerzos congresionales para sacar al organismo federal de la isla.

“Este verano se cumple una década de la imposición de la Junta de Control Fiscal por el Congreso a Puerto Rico. Diez años de austeridad y colonialismo no pueden continuar y estamos agradecidos de los congresistas que escucharon el pueblo y presentaron un proyecto de ley para sacar a la Junta. La diáspora seguirá impulsando la salida de la Junta y este proyecto de los congresistas Raja y Soto es el comienzo”, afirmó De Jesús mediante declaraciones escritas.

Krishnamoorthi fue quien presentó el 5 de marzo pasado el ‘‘Puerto Rican People’s Power Restoration Act’’, legislación que busca enmendar la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) para la terminación de la Junta bajo ciertas circunstancias, y para otros fines.

La Junta fue impuesta al territorio a través de PROMESA, aprobada en el Congreso federal en el 2016 para supervisar y administrar las finanzas del gobierno de Puerto Rico, aprobar planes fiscales y presupuestos, y reestructurar la deuda pública.

El representante demócrata de Florida, Darren Soto, aparece como coauspiciador de la legislación que fue referida a la Comisión de Recursos Naturales y a la de Asuntos Judiciales.

El H.R.7833 o “Ley de Restauración de los Poderes del Pueblo Puertorriqueño de 2026” dispone para la finalización de las labores de la Junta después de que la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico promulguen una ley para recuperar los poderes que la entidad fiscal básicamente le arrebató al gobierno local.

Al anunciar la introducción de la medida, Krishnamoorthi declaró que se involucró en los esfuerzos para ponerle freno a la Junta, luego de mantener conversaciones con miembros de la diáspora puertorriqueña en Chicago.

“Yo me involucré en este esfuerzo luego de conversaciones con líderes de la comunidad puertorriqueña en Chicago, incluyendo mi amigo y excolega, el congresista Luis Gutiérrez que ha batallado largamente por dignidad y representación para la gente de Puerto Rico y la urgencia de este asunto solo aumentó el año pasado cuando el presidente Trump abruptamente despidió a cinco miembros de la Junta de Supervisión levantando serias preocupaciones de que la Junta podría ser remodelada para responder a sus intereses políticos y para recompensar a miembros de Wall Street”, expuso el congresista.

La pieza legislativa es una histórica dado el hecho de que han sido pocas las medidas presentadas a nivel federal con el fin de adelantar la salida de la Junta. Ninguna ha avanzado en el proceso legislativo.

Desde el 2017, Krishnamoorthi representa el distrito 8 de Illinois que incluye partes de Chicago. La cobertura se centra en el noroeste del condado de Cook y en partes de los condados de DuPage y Kane.

En las primarias del pasado 17 de marzo, el demócrata perdió ante Juliana Stratton en la carrera por la silla en el Senado que dejará el demócrata Dick Durbin.

Stratton, respaldada por el gobernador JB Pritzker, obtuvo la nominación demócrata.

La candidata también superó a Robin Kelly.

Antes de ser la vicegobernadora de Illinois, Stratton fue miembro de la Asamblea Estatal por el distrito 5.

Melissa Bean, quien había representado previamente el distrito 8 en el Congreso, ganó en su aspiración por el puesto que deja Krishnamoorthi en la Cámara.

En el discurso en el que aceptó la derrota, Krishnamoorthi le ofreció su completo respaldo a Stratton.

“Obviamente, este no es el resultado que buscábamos, pero, contrario a Donald Trump, yo no voy a cuestionar el resultado”, afirmó el demócrata.

“Estoy orgulloso de la campaña que corrimos y estoy honrado del apoyo que recibí de cada esquina de este estado”, añadió.

Los resultados divulgados por NBC apuntan a que Stratton obtuvo unos 483,997 votos, equivalentes a un 40.2% versus los 399,051 de Krishnamoorthi para un 33.1%. Kelly logró 217,967 votos o un 18.1% del favor electoral.

Si Stratton gana en las elecciones de medio término, Illinois contará con su cuarto senador negro en el Senado, según Chicago Sun-Times. La política también se convertiría en la sexta mujer de esa raza en ocupar un escaño en la Cámara Alta.

Tras su victoria, Stratton manifestó a la referida cadena que su estrategia de cara a las elecciones del 3 de noviembre es seguir haciendo lo que ha estado haciendo.

“Hay mucha frustración con lo que está pasando en Washington D.C. Y lo que yo escucho de votantes es que ellos están buscando a alguien que realmente pelee por ellos. Ellos quieren a alguien que no venga a ordenar o establecer su propia agenda; alguien que escuche a los votantes y tome el mensaje que realmente represente a la gente común”, declaró.

“Yo voy a pasar los próximos meses haciendo exactamente lo mismo: escuchando a los votantes, asegurándome que estoy atendiendo lo que les importa a ellos y dejándoles saber que en momentos en que están buscando que tenga la nueva energía para atender este momento, yo soy la luchadora que ellos están buscando”, añadió Stratton, quien insitió en propuestas como “Medicare para todos” y la abolición de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas).

No está claro cuál es la posición de la demócrata en cuanto a temas como la presencia de la Junta en Puerto Rico.

A la política, sin embargo, se le ha visto con el gobernador participando de eventos asociados con la comunidad boricua como el Desfile del Día del Pueblo Puertorriqueño en Humboldt Park.

El vecindario en Chicago es el epicentro de los boricuas en la zona.

La postura de Bean sobre el mismo tema también se desconoce.

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