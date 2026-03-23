Aumentan los tiempos de respuesta de ambulancias en Nueva York: Manhattan y Queens, los más afectados

Los tiempos de respuesta de los servicios médicos de emergencia en Nueva York se han deteriorado de forma sostenida en la última década, según un informe independiente que enciende las alarmas sobre la capacidad de atención en situaciones críticas donde cada segundo cuenta.

El estudio, elaborado por la New York City Independent Budget Office, analizó datos entre 2014 y 2024 y concluyó que la proporción de emergencias atendidas en menos de 10 minutos ha disminuido en todos los distritos de la ciudad, aunque con diferencias marcadas entre ellos.

El informe señala que Manhattan registró la mayor caída en la atención de llamadas de alta gravedad. En 2014, el 90% de los casos urgentes eran atendidos en menos de 10 minutos. Para 2024, esa cifra cayó al 78%, lo que representa un descenso de 12 puntos porcentuales.

En paralelo, Queens experimentó el mayor deterioro en llamadas no consideradas de riesgo vital inmediato. Hace una década, el 72% de estos incidentes recibían respuesta en menos de 10 minutos. Actualmente, solo el 56% cumple con ese parámetro, lo que equivale a una caída de 16 puntos porcentuales.

El patrón, según el análisis, se repite en los 5 distritos de la ciudad, reflejando una tendencia generalizada de empeoramiento en la capacidad de respuesta del sistema de emergencias.

Tiempos promedio en aumento

Más allá de los porcentajes, el estudio también revela un incremento en el tiempo promedio de llegada ante emergencias graves. En 2024, la media se acercó a los 11 minutos, el nivel más alto registrado en el período analizado.

El mejor desempeño se había observado en 2017, cuando el tiempo promedio de respuesta se mantenía por debajo de los 9 minutos. Desde entonces, la tendencia ha sido claramente ascendente, lo que preocupa a especialistas en salud pública y gestión de emergencias.

Este aumento, aunque pueda parecer marginal en términos absolutos, tiene implicaciones críticas en contextos como paros cardíacos, accidentes graves o eventos traumáticos, donde la rapidez en la atención puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La falta de personal en los servicios de emergencia es una de las principales causas del retraso de las ambulancias. (Foto: John Minchillo/AP)

Más llamadas, pero no suficiente personal

El Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) reconoció que, si bien el número de trabajadores de emergencias médicas ha crecido en los últimos años, ese aumento no ha sido proporcional al incremento en la demanda del servicio.

El volumen de llamadas al sistema de emergencias ha escalado significativamente, impulsado por factores como el crecimiento poblacional, el envejecimiento de la población y el uso creciente del 911 para situaciones no críticas.

Esta brecha entre recursos y demanda ha generado una presión constante sobre el sistema, derivando en tiempos de espera más prolongados y una mayor carga laboral para los paramédicos y técnicos en emergencias médicas.

La situación se ve agravada por problemas estructurales en la fuerza laboral. El sindicato que representa a los trabajadores de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS) ha advertido reiteradamente sobre los bajos salarios y la alta tasa de rotación, factores que dificultan la retención de personal experimentado.

Estas preocupaciones ya habían salido a la luz en septiembre pasado, durante negociaciones contractuales en las que los trabajadores exigieron mejores condiciones laborales para hacer frente a la creciente demanda del servicio.

La falta de incentivos económicos y las exigentes condiciones del trabajo han provocado que muchos profesionales abandonen el sistema o busquen oportunidades mejor remuneradas en otros sectores de la salud.

Llamado urgente desde el Concejo Municipal

La presidenta del Comité de Bomberos y Manejo de Emergencias del Concejo Municipal, Joanne Ariola, calificó los resultados del informe como “profundamente preocupantes” y subrayó la necesidad de tomar medidas inmediatas.

“En un trabajo donde cada segundo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, es imperativo que la ciudad haga todo lo posible para reducir los tiempos de respuesta y garantizar una dotación adecuada de personal”, afirmó en un comunicado que fue retomado por PIX 11 News.

Ariola también apuntó directamente al tema salarial como un factor clave para revertir la tendencia. Según explicó, mejorar los sueldos es esencial para atraer y retener a los profesionales que sostienen el sistema de emergencias de la ciudad.

Un desafío creciente para Nueva York

El deterioro en los tiempos de respuesta de EMS refleja un desafío estructural que enfrenta Nueva York: cómo adaptar sus servicios públicos a una demanda creciente sin comprometer la calidad de la atención.

Si bien el informe no propone soluciones concretas, deja en evidencia la necesidad de una estrategia integral que combine inversión en personal, mejoras operativas y campañas de concientización sobre el uso adecuado del sistema de emergencias.

En una ciudad donde millones de personas dependen diariamente de una respuesta rápida ante situaciones críticas, el margen para la inacción es cada vez más reducido. El tiempo, literalmente, juega en contra.

Sigue leyendo:

* Cuánto te cobran por transportarte de urgencia en ambulancia

* Transferidos a ICE trabajadores federales de Salud WTC 9/11: denuncian congresistas de Nueva York y NJ

* Más de la mitad de las llamadas al 911 en Nueva York no están relacionadas con delitos, revela estudio