Avión militar se estrella en Colombia: Al menos ocho muertos y decenas de heridos

Un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana se estrelló este lunes en una zona cercana a Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, dejando al menos ocho personas muertas y decenas de heridos, según un balance preliminar de las autoridades regionales.

El accidente ocurrió poco después del despegue, cuando la aeronave —identificada como FAC 1016— presentó una falla aún no determinada y cayó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto, explicó el comandante de la FAC, Carlos Silva.

De acuerdo con el gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, en el avión viajaban 125 personas, entre ellas 112 militares del Ejército, 11 miembros de la Fuerza Aérea y dos policías. El funcionario indicó que se han reportado 83 heridos, de los cuales 14 se encuentran en estado crítico.

No obstante, el presidente Gustavo Petro ofreció una versión preliminar distinta, al señalar que hasta el momento se contabilizan 77 heridos hospitalizados, una persona fallecida y 43 personas cuyo estado aún no ha sido determinado.

El mandatario agradeció a los civiles y militares que se acercaron al avión accidentado para ayudar con las labores de rescate.

“Estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa, me arrodilló ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. es la vida la prioridad de la sociedad y del estado”, remarcó Petro.

Tareas de rescate

Las tareas de rescate avanzan en una zona de difícil acceso, donde participan la Armada Nacional y habitantes del área. Parte de los lesionados ya han sido evacuados o están siendo trasladados a hospitales en ciudades como Neiva y Florencia.

Para atender la emergencia, la Fuerza Aérea desplegó un operativo con aeronaves especializadas, incluyendo un avión ambulancia, un C-130 adaptado con 50 camillas y un CASA 295 con capacidad para 24 pacientes. También se prevé el envío de un helicóptero medicalizado UH-60 y personal médico adicional.

El siniestro se registró hacia las 9:50 de la mañana, cuando el avión cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Las causas del accidente permanecen bajo investigación.

Con información de EFE.