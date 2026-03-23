Dos pilotos de Air Canada mueren en accidente en LaGuardia; decenas de personas hospitalizadas en Nueva York

Dos pilotos de Air Canada fallecieron tras el impacto de un avión con un camión de emergencia del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York.

Más de 40 personas fueron hospitalizadas por el accidente ocurrido el domingo a las 11:40 p.m. local.

El avión implicado es un Bombardier CRJ-900 operado por Air Canada, específicamente el vuelo 8646, operado por su filial regional Jazz Aviation, que había despegado del Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau y transportaba a más de 100 pasajeros, confirmó este lunes la Administración Federal de Aviación (FAA).

“El vuelo 8646 de Air Canada Express impactó un vehículo de rescate y extinción de incendios de aeronaves tras aterrizar en la pista 4 del aeropuerto LaGuardia de Nueva York”, indicó la FAA.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) es la encargada de la investigación y proporcionará cualquier avance al respecto, confirmó la FAA.

El aeropuerto LaGuardia permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Crédito: Ryan Murphy | AP

Cierran aeropuerto LaGuardia

La FAA y las autoridades del aeropuerto LaGuardia confirmaron que las instalaciones están cerradas.

“Debido a una emergencia, el aeropuerto LaGuardia está cerrado. Consulte con su aerolínea para la última información antes de dirigirse al aeropuerto”, se indicó.

Due to emergency LaGuardia Airport is closed. Check with your airline for the latest flight information before coming to the airport. — LaGuardia Airport (@LGAairport) March 23, 2026

Las autoridades del aeropuerto indicaron que apenas ocurrió el accidente se activaron los protocolos de emergencia, con la participación del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, junto con el Presidente y el Director Ejecutivo de la agencia.

“El Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria está colaborando estrechamente con las aerolíneas asociadas y las autoridades federales, y proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de más información”, se agregó.

El accidente ocurre en medio del caos en aeropuertos de EE.UU. por la falta de personal en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), debido a que el Congreso no ha aprobado más fondos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en medio de un debate entre demócratas y republicanos sobre cambios en operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump.





