Avión de Air Canada impacta camión de emergencia en Nueva York, reportan múltiples víctimas

Un avión de Air Canada protagonizó en un accidente la noche del domingo en el Aeropuerto LaGuardia, situado en Queens, uno de los tres principales de Nueva York, luego de colisionar con un vehículo de emergencia mientras se desplazaba en pista, dejando múltiples heridos y provocando la suspensión total de operaciones.

De acuerdo con reportes preliminares difundidos por distintos medios y redes sociales, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras conocerse el incidente, inicialmente reportado en redes sociales por testigos.

El avión implicado sería un Bombardier CRJ-900 operado por Air Canada, específicamente el vuelo 8646, operado por su filial regional Jazz Aviation, según The New York Post. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Montréal-Trudeau y transportaba a más de 100 pasajeros.

Multiple injuries after Air Canada plane and firetruck collide on runaway at New York's LaGuardia Airport. pic.twitter.com/7a0LIO0lTM — The Daily News (@DailyNewsJustIn) March 23, 2026

Según la información disponible, el avión ya había aterrizado y se encontraba en fase de rodaje cuando impactó contra un camión de bomberos perteneciente a la Autoridad Portuaria de Nueva York, cerca de una calle de rodaje próxima a la pista 4.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran daños visibles en la nariz y el fuselaje delantero de la aeronave, mientras personal de emergencia rodeaba el avión atendiendo a los afectados.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente el balance, informes preliminares señalan que varios ocupantes del vehículo de emergencia resultaron gravemente heridos, con versiones no confirmadas que hablan de posibles fallecidos y decenas de lesionados críticos.

El Departamento de Policía de Nueva York indicó que ya tenía conocimiento del incidente, pero no confirmó de inmediato los detalles del choque.

Tras el accidente, el Aeropuerto LaGuardia suspendió todas sus operaciones, desviando vuelos entrantes y cancelando salidas mientras los equipos de emergencia atendían la situación, lo que podría desencadenar el tráfico aéreo de la región, ya que esta terminal aérea es uno de los principales aeropuertos que sirven a la ciudad.

El incidente ocurre en un momento en que aeropuertos de Estados Unidos enfrentan escasez de personal en la a Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) lo que ha generado preocupaciones sobre la eficiencia y seguridad en las operaciones aeroportuarias.

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