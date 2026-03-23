Puerto Rico hace historia y clasifica por primera vez al Mundial Femenino Sub-17

A pesar de ser un país con tradición beisbolera, Puerto Rico hizo historia en el fútbol este fin de semana. La Selección Femenina Sub-17 consiguió la primera clasificación mundialista de la isla a un Mundial de la FIFA.

La gesta se logró gracias a que el conjunto boricua finalizó como el mejor segundo lugar de su grupo en el torneo clasificatorio el pasado jueves en San José, Costa Rica.

El conjunto boricua logró su pase como el mejor segundo lugar entre los tres grupos gracias a la victoria de México 2-0 sobre Costa Rica en el Grupo C.

Este resultado dejó a las “ticas” también con marca de 2-1, pero por debajo en la tabla debido a la diferencia de goles. Puerto Rico cayó 4-0 ante Estados Unidos en su último compromiso, pero la combinación de resultados le favoreció.

Las boricuas lograron 12 goles anotados, una diferencia de +7 y un rendimiento sostenido que las catapultó a la gloria. Con esta clasificación, Puerto Rico se instala entre las mejores 24 selecciones del mundo en la categoría sub-17.

La Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA se disputará este año en Marruecos después del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El torno comenzará el 17 de octubre hasta el 7 de noviembre. El hito ha sido celebrado en la isla. “Gracias, nenas, gracias por regalarnos este momento histórico”, celebró la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) en sus redes sociales.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF), Iván Rivera, resumió el éxito de la selección en tres palabras: “talento, disciplina y compromiso”.

“El desarrollo del fútbol femenino de Puerto Rico no es un discurso, es una realidad”, resaltó Rivera en un comunicado que reseñó la agencia de noticias EFE.

“Hoy celebramos una clasificación histórica que refleja el talento, la disciplina y el compromiso de nuestras jugadoras, así como el trabajo colectivo de toda una estructura que ha creído en este proyecto”, agregó.

El fútbol de Puerto Rico viene experimentando un crecimiento exponencial desde 2022, hitos clave como el Campeonato UNCAF Sub-16 en 2025, su primer título en esta categoría, campeonatos CFU Sub-14 en 2023 y 2025) y otros torneos.

El desarrollo del fútbol boricua también se está viendo reflejado en la selección mayor. Una de sus mayores promesas, Jeremy De León, juega en las categorías inferiores del Real Madrid.



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