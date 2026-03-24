Congresista Espaillat recibe el respaldo de Analilia Mejía

El congresista por el Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, sumó este martes desde el Estado Jardín, un nuevo respaldo en su camino a la reelección.

Analilia Mejía, la candidata demócrata progresista al Congreso por el Distrito Congresional 11 de Nueva Jersey, indicó en exclusiva a este medio que apoya a Espaillat por su historial de liderazgo progresista firme y su compromiso con la defensa de las familias trabajadoras, los inmigrantes y la justicia económica.

“Adriano Espaillat siempre ha estado del lado de la clase trabajadora”, dijo Analilia Mejía, tras agregar que el veterano político de raíces quisqueyanas “ha impulsado la justicia económica y nunca ha olvidado a quién debe servir el gobierno. Como el primer dominicano elegido al Congreso, rompió barreras y abrió el camino para que otros puedan liderar. Me enorgullece respaldar a Adriano para su reelección porque necesitamos líderes progresistas con principios en Washington que sepan luchar por la gente y ofrecer resultados”.

Cabe recordar que Mejía ganó recientemente una histórica primaria demócrata en el Distrito 11 de Nueva Jersey, emergiendo de un campo competitivo como una candidata progresista con un mensaje basado en la organización comunitaria, la justicia económica y la ampliación de oportunidades. De ser elegida, se convertiría en la primera mujer dominicana en llegar al Congreso.

Analilia Mejía atribuyó su triunfo a su trayectoria como organizadora. Crédito: Joy Asico | AP

El congresista Espaillat agradeció el respaldo de su compatriota, y dijo que Mejía representa la próxima generación de liderazgo progresista audaz en Estados Unidos. “Ha dedicado su carrera a organizar y luchar por las familias trabajadoras y las comunidades inmigrantes, y su victoria en las primarias de Nueva Jersey demostró lo que un movimiento de base puede lograr. Me entusiasma verla hacer historia como la primera mujer dominicana en servir en el Congreso, y me honra estar a su lado mientras seguimos construyendo una política que pone primero a la clase trabajadora”.

El respaldo de Mejía se suma a la creciente coalición de líderes progresistas, defensores y sindicatos que apoyan la campaña de reelección de Espaillat, entre los que se incluyen: la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, la congresista Nydia Velázquez, la presidenta del Concejo Julie Menin. También tiene de su lado varios sindicatos como 32BJ SEIU, TWU Local 100 y UNITE HERE Local 100.

La campaña de Espaillat destaca el trabajo que ha desempeñado en Washington para ayudar a asegurar inversiones federales clave en vivienda asequible, transporte y accesibilidad del tránsito, desarrollo de la fuerza laboral, atención médica e infraestructura comunitaria.

Entre los candidatos que están retando a Espaillat en las primarias del 23 de junio se encuentra: Jaliel Amador, Darializa Avila Chevalier, Theo Chino-Tavarez, Megan Rodriguez, Oscar Romero, y James Felton Keith y Matt Miller.

El Distrito congresional 13 incluye vecindarios del Alto Manhattan y partes del Oeste de El Bronx.