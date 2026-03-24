Ford retira del mercado más de 254,000 vehículos por falla en la cámara de visión trasera

Ford anunció el retiro de más de 254,000 vehículos en Estados Unidos debido a una falla de software que puede afectar la cámara de reversa y otros sistemas de seguridad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), el problema impacta a un total de 254,640 unidades de distintos modelos y años.

Entre los vehículos afectados se encuentran modelos Lincoln Navigator de 2022 a 2025, Lincoln Nautilus de 2024 a 2025, Lincoln Aviator 2025 y Ford Explorer 2025.

El origen del problema está en el software encargado del procesamiento de imágenes, el cual puede reiniciarse de forma inesperada.

Cuando esto ocurre, el conductor puede perder la imagen de la cámara trasera, así como funciones avanzadas de asistencia al conductor (ADAS), como el sistema de prevención de colisiones, la asistencia de mantenimiento de carril y el monitoreo de punto ciego.

Según el reporte oficial, esta falla puede reducir la capacidad del conductor para detectar riesgos en el entorno, aumentando la probabilidad de un accidente.

Además, durante el fallo pueden aparecer advertencias en el tablero como: “Falla en la cámara frontal”, “Asistencia de precolisión no disponible” o “Sistema de mantenimiento de carril desactivado”.

También pueden encenderse los indicadores del punto ciego.

Como parte de la solución, los propietarios podrán acudir a un concesionario para recibir una actualización gratuita del sistema.

Asimismo, la empresa implementará una actualización remota (OTA, por sus siglas en inglés) sin costo para corregir el problema.

Ford tiene previsto enviar notificaciones a los propietarios afectados a partir del 30 de marzo. El número oficial de este retiro es 26V165.

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