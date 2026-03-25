Chicago: pronóstico del tiempo para este miércoles 25 de marzo

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 25 de marzo.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para disponer de la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 68 grados Fahrenheit (20ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 11 durante el día y del 10 durante la noche. Además, Asimismo, tendremos nubes y claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 10.56 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:46 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:08 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se esperan más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Se estima que la temperatura máxima sea de 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 30 (-1 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 70% por la mañana, 55% por la tarde y 70% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar en gran medida en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida porque su clima es difícil de predecir, pero con la preparación adecuada, estamos seguros de que podrás disfrutar al máximo del el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima