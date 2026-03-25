Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 24 de marzo de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 24 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 24 de marzo

Los números ganadores son: 01 05 09 15 18 20 21 25 28 31 33 38 40 44 48 53 57 61 73 76

Números ganadores de Numbers del martes 24 de marzo

Combinación mediodía: 05 03 09

Combinación noche: 01 05 03

Números ganadores de Win 4 del martes 24 de marzo

Combinación mediodía: 04 06 00 09

Combinación noche: 02 05 06 01

Números ganadores de Take 5 del martes 24 de marzo

Combinación mediodía: 13 27 34 37 38

Combinación noche: 19 21 22 30 31

Recomendaciones para incrementar tus oportunidades de ganar la lotería

La lotería es un juego de azar, aunque hay algunas estrategias que pueden mejorar las posibilidades de ganar en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil buscar las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener una mayor probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser útil al elegir los números que vas a jugar.

Luego, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores mejoran sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, pues esto podría provocar problemas económicos.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso fácil y sencillo, pero hay que seguir ciertos pasos para garantizar que se reciba el pago completo y sin problemas.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que completar un formulario de reclamo y presentar el boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Se recuerda que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que una parte de las mismas se destinará en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha convertido a muchos participantes en ganadores, con muchos de ellos con cifras millonarias.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar cambian en función del juego, pero en general, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

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