Coney Island reabre sus emblemáticas atracciones este fin de semana

Este fin de semana, sábado 28 y domingo 29 de marzo, es la reapertura de los emblemáticos parques de diversiones, atracciones, restaurantes e instituciones culturales de Coney Island, que se celebrará con fuegos artificiales, desfiles, esculturas de arena y béisbol.

Denos Vourderis, gerente de Operaciones del parque, dijo que el día de la inauguración siempre se siente como un nuevo comienzo.

“Con la llegada del buen tiempo, esperamos otra temporada llena de recuerdos inolvidables. Reunir a la gente siempre ha sido la esencia de nuestro trabajo, y nos complace colaborar con Salt and Sea Mission para ofrecer a los niños inscritos un día gratis en el parque, para que más familias puedan disfrutar de la alegría de Coney Island”.

Comienza la diversión

La ceremonia oficial comenzará a las 10 a.m. en el paseo marítimo de la calle 12 Oeste, con la presentación de la bandera nacional por parte de la Unidad Ceremonial del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York, pero el entretenimiento comenzará a las 9:30 a.m., con presentaciones del Coney Island Sideshow y el grupo de baile Battle in the Apple All-Stars. Después, se sortearán 106 boletos para celebrar el 106.º aniversario en la emblemática Wonder Wheel.

A partir de las 11 a.m., Luna Park en Coney Island continuará las festividades del día con su tradicional

inauguración con Egg Cream en la icónica montaña rusa Cyclone, además de entretenimiento en vivo durante todo el día.

Para aumentar la emoción, los Brooklyn Cyclones darán inicio a su temporada 2026 el 3 de abril en Maimonides Park, trayendo un ambiente animado y familiar al paseo marítimo con juegos llenos de energía, promociones atractivas y noches temáticas favoritas de los fanáticos, como la Noche de Seinfeld y la Noche de Star Wars.

“El día inaugural marca la pauta para la temporada, y esperamos tener a los fanáticos de regreso en las gradas, con fuegos artificiales después del partido de las 6:40 p.m”, dijo Steve Cohen, vicepresidente de los Brooklyn Cyclones.

Domingo de Ramos

Además, el domingo 29, el Parque de Atracciones Deno’s Wonder Wheel celebrará la 71.ª Apertura Anual del Domingo de Ramos y la Bendición de las Atracciones, una tradición de décadas que desea una temporada segura, exitosa y llena de alegría.