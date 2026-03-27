Mujeres Destacadas 2026: Doris González

Cuando Doris González llegó de República Dominicana, tenía 7 años y no había programas bilingües en las escuelas para aprender inglés. Su primer maestro fue Sesame Street, el programa de televisión que educa con títeres.

“Uno tenía que esforzarse porque en mi casa solo hablábamos español”, dijo.

Para aprender el idioma, Doris siempre deletreaba, y fue una costumbre que se le quedó por el resto de su vida académica, al grado que cuando entró a la universidad siempre escogía clases que tenían que ver con literatura, historia o inglés, hasta que un día, sin quererlo, reunió todos los créditos para graduarse como licenciada en periodismo.

Su primer trabajo, a pesar de que en algún momento consideró estudiar contaduría, psicología industrial o mercadeo, fue como asistente de asuntos públicos de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York, donde también escribía para el periódico de los empleados. Recibió varias promociones hasta que llegó a ser secretaria de prensa.

Luego se transfirió a otras agencias de gobierno y después al sector privado; trabajó para la empresa IBM por casi 25 años hasta que fue contratada para ser la Vicepresidenta Ejecutiva de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York, y más recientemente nombrada Presidenta Interina de esta agencia estatal que administra ayuda financiera para estudiantes universitarios y de posgrado. Otorga mil millones anuales para ayudar a los neoyorquinos a pagar sus estudios superiores.

“Digo que es un círculo completo porque comencé en el servicio público, luego seguí en la iniciativa privada y ahora de nuevo en el servicio público”, dijo.

De todos los trabajos que Doris ha tenido, este es el que más ha disfrutado porque, dijo, está ayudando a los estudiantes de cambiar su futuro.

“Para mí eso es una gran oportunidad y yo me siento tan y tan agradecida de poder ayudarles a dar ese primer paso porque de ahí ellos pueden buscar y realizar sus sueños”, dijo.

Además de amar su trabajo, que ha desempeñado por dos años y medio, Doris está feliz porque su hija está cursando en la Universidad Binghamton la licenciatura para convertirse en maestra de Educación Especial.