Mujeres Destacadas 2026: sigue en vivo la ceremonia

Resaltar el aporte de los hispanos en Nueva York y el resto del país es uno de los pilares que sustentan no solo la labor informativa sino también de advocacía de El Diario-La Prensa por más de un siglo.

Por eso presentamos con orgullo la edición número 29 de Mujeres Destacadas para resaltar la trayectoria de 22 hispanas que —con su labor en la comunidad, tanto en el sector público como en el privado— nos han demostrado que no hay sueño demasiado grande ni meta inalcanzable.

Les invitamos a leer cada uno de sus perfiles porque son historias verdaderamente inspiradoras. Ellas han forjado el camino y abierto puertas para las futuras generaciones.

Pa’lante nuestra gente.

Consulta aquí el perfil de las mujeres reconocidas.