Noche mágica en el Azteca: México está en octavos

CDMX, MÉXICO .- La selección mexicana dominó el partido disputado la noche de este martes en la Ciudad de México y se impuso con un marcador de 2 a 0 en contra de la selección de Ecuador en la ronda de 16vos de final. Las anotaciones corrieron a cargo de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Con este triunfo, la escuadra comandada por Javier Aguirre sigue con su paso perfecto en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cuatro partidos consecutivos sin conceder gol en contra, y ya se prepara para recibir al ganador entre Inglaterra y República Democrática del Congo este próximo domingo.

El Estadio Azteca agregó hoy una página más en su historia en una noche memorable. Crédito: Omar Muñoz | Impremedia

Con un entusiasmo que se siente casi ajeno, el estadio vibró como en pocas ocasiones. En torno de las 8:00 de la noche, luego de un retraso ocasionado por una lluvia en el sur de la Ciudad de México, arrancó el encuentro.

Las tribunas lucieron un ambiente festivo y desbordado, México estuvo en su casa y la gente acompañó de principio a fin, coreando los olés y entonando cada tanto un cada vez más convencido “¿Y si sí?”.

Desde su participación, también como anfitriona en este mismo campo, la selección mexicana no había podido ganar un duelo de eliminación directa y hoy finalmente le ha dado la vuelta a la estadística.

Antes de entrar al estadio, pregunté a varios aficionados sobre el sentimiento que se siente en las calles de toda la república. Uno de ellos me respondió: “Somos un país con tantos problemas, que nos tenemos que robar este momento de felicidad que nos merecemos y lo estamos disfrutando muchísimo”.

El jovencísimo Gilberto Mora arrancó su segundo juego en esta Copa Mundial y fue, de lejos, el más ovacionado cuando saltó a la cancha a calentar. Su actuación correspondería al fervor de una hinchada que no se cansó nunca de alentar.

Luego de un arranque en que las dos escuadras se dividieron el balón, llegó Julián Quiñones para abrir el marcador. Al minuto 22, y luego de encarrerarse de frente a la portería, rompió el cero disparando al ángulo izquierdo de la meta de los ecuatorianos. Un cañonazo que desató el grito de gol en las más de 80 mil gargantas de los aficionados que abarrotaron esta noche el coloso de Santa Úrsula.

Julián Quiñones anotó el primer gol para la escuadra mexicana. Crédito: AP



Raúl Jiménez se encontró nuevamente con el gol. A la media hora de partido, luego de una jugada de recuperación del equipo mexicano, disparó al ángulo derecho y el guardameta Hernán Galíndez, que nada pudo hacer. El júbilo se extendió entre la afición, que empezó a corear “¿Y si sí?”, luego del segundo de los dirigidos por Aguirre.

El segundo tiempo transcurrió ya sin muchas emociones. hasta la expulsión en tiempo adicional del número 3 acuatoriano, Piero Hincapié.

Esta noche todo es júbilo en el Azteca. Los comandados por Aguirre esperan potencialmente a Inglaterra en lo que se prevé como una jornada histórica para el futból mexicano.