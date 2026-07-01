El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 1 julio de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 1 de julio de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Las preocupaciones te tienen un poco tenso y rígido, y esto no favorece tu imagen pública. Las actitudes exigentes no te ayudarán a obtener buenos resultados. Tu trabajo requerirá que te conduzcas con profesionalismo y respetes las jerarquías establecidas.
Tauro
04/20 – 05/20
Presta atención porque es posible que algunas experiencias difíciles que has atravesado todavía te estén reteniendo, anclando o impidiendo proyectar tu porvenir. Llegó el momento de que le digas adiós al pasado y sigas adelante. Crecer a veces duele, pero vale la pena.
Géminis
05/21 – 06/20
Buscarás nuevas fuentes de financiamiento, pero tu instinto para hacer dinero en este momento está un poco bloqueado. No puedes desentenderte del contexto financiero actual, así que solicita asesoramiento. Asegúrate de que los negocios en los que te involucres tengan posibilidades de concreción.
Cáncer
06/21 – 07/20
Estás muy enfocado en las cuestiones profesionales y en tu afán de triunfo, y esto se está volviendo un problema en el plano de los vínculos, porque aquellos que en verdad te aprecian comienzan a pasarte factura por tus períodos de ausencia. ¡Atiende sus demandas!
Leo
07/21 – 08/21
Es posible que algunos pensamientos o preocupaciones influyan en tu nivel de energía y bienestar. Por eso, si notas una tendencia al pesimismo, busca actividades que te ayuden a adoptar una perspectiva más positiva. También será un buen momento para prestar atención a tu alimentación, incorporando calcio y vitamina D.
Virgo
08/22 – 09/22
En el amor podría haber un clima de cierta desconfianza que te impida actuar de manera espontánea y natural, y esto se debe a que algunas antiguas heridas y situaciones conflictivas estarán a flor de piel. Si tienes hijos, ten cuidado con exigirles demasiado.
Libra
09/23 – 10/22
Algunos sucesos del pasado que dejaron una huella indeleble en tu persona se harán más persistentes. Tu pareja o tus amistades no se mostrarán muy condescendientes; al contrario, podrías sentirte un poco solitario. Encontrarás una manera de sobrellevar tu historia, date tiempo.
Escorpio
10/23 – 11/22
La comunicación podría trabarse, especialmente con los compañeros de trabajo. Los trámites médicos también podrían dificultarse o demorarse. Si te encuentras con una negativa del otro lado, no insistas ni intentes forzar las cosas. Respira hondo y cuenta hasta diez.
Sagitario
11/23 – 12/20
El dinero se convertirá en un tema relevante porque tendrás deseos de permitirte algún capricho. Sin embargo, te recomiendo que seas cauto y que esperes a que el panorama sea más conveniente para hacer gastos. Tampoco es recomendable ningún tipo de especulación financiera.
Capricornio
12/21 – 01/19
En el camino surgirán algunos obstáculos, así que te convendrá avanzar con pies de plomo. No te involucres en iniciativas demasiado ambiciosas porque tus energías ahora no están tan altas. No debes mortificarte si tus familiares no aprueban o cuestionan tus decisiones.
Acuario
01/20 – 02/18
No te aflijas si llegan a tus oídos comentarios críticos y, si alguien te contara algo duro, procura no dejarte invadir por la tristeza o la melancolía. Fortalécete espiritualmente, genera un espacio de introspección y tómate un descanso de los asuntos externos.
Piscis
02/19 – 03/20
Quizás sientas que en tu grupo de pertenencia no te aprecian lo suficiente, y las cuestiones de dinero podrían volverse un obstáculo entre tú y tus amigos. Te replantearás algunas relaciones y te volverás más selectivo a la hora de elegir con quién te vinculas.