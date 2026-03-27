Nueva York: pronóstico del tiempo para este viernes 27 de marzo

¿Qué ropa deberías sacar de tu armario para salir este viernes en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en la Gran Manzana estarán entre los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de máxima y los 30 grados Fahrenheit (-1ºC) de mínima. La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 50ºF (10ºC) de máxima y 50ºF (10ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Intuimos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 60% durante el día y del 3% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 46% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 13.67 mph en el día y los 9.32 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:15 h. En total, tendremos 12 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana habrá nubes y claros..

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.