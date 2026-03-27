Queso cottage: aliado metabólico y receta artesanal de 3 ingredientes

El queso cottage (o requesón) no solo es un aliado clásico para la pérdida de peso, sino que se ha consolidado como un alimento funcional versátil que apoya la salud metabólica y la retención de masa muscular.

Este lácteo fermentado destaca por su excelente perfil nutricional, caracterizado por una alta densidad proteica, ser bajo en calorías y rico en micronutrientes. Según un estudio publicado en 2025, en la plataforma científica Taylor & Francis, el potencial clínico de este alimento apenas está comenzando a ser documentado con rigor científico, revelando beneficios que van más allá de una simple dieta.

Perfil nutricional: ¿Qué lo hace tan especial?

Proteína de alta calidad: contiene entre 11 g y 13.8 g de proteína por cada 100 gramos. Lo más relevante es su combinación de caseína y suero , que, al estar “predigerida” por la fermentación, facilita una absorción eficiente .

contiene entre por cada 100 gramos. Lo más relevante es su combinación de , que, al estar “predigerida” por la fermentación, facilita una . Bajo aporte calórico: con un promedio de 98 kcal por 100 gramos, es ideal para el control de peso debido a su baja densidad energética y su mínimo contenido de grasas (entre 2.3 g y 3.9 g).

con un promedio de gramos, es ideal para el debido a su baja densidad energética y su mínimo contenido de (entre 2.3 g y 3.9 g). Micronutrientes esenciales: es una fuente destacada de vitamina B5 (pantotenato) y aporta niveles significativos de vitamina B12, fósforo y calcio.

Beneficios del queso cottage para la salud

Aunque sus bondades son múltiples, los investigadores destacan tres pilares fundamentales: el control del apetito, la salud cardiovascular y el bienestar gastrointestinal.

Saciante y metabólico: este estudio de 2025 respalda que, debido a su alto contenido de caseína (proteína de absorción lenta), el queso cottage aumenta la saciedad, lo que ayuda directamente a reducir la ingesta calórica posterior. Apoyo al sistema digestivo: es un vehículo excepcional para probióticos. La evidencia menciona que la fortificación con cepas como Lactobacillus acidophilus mejora su valor funcional sin alterar su sabor original. Regulación de la glucosa: el estudio sugiere que el requesón puede influir positivamente en el control glucémico, aunque es importante notar que en algunos modelos provocó una respuesta de insulina más alta en comparación con otras fuentes como el pescado o la soja.

El regreso a lo artesanal: receta sencilla en casa

El queso cottage es versátil y se puede emplear en diversas recetas. Crédito: Shutterstock

Por su versatilidad, es el ingrediente estrella para quienes buscan salud metabólica. Recientemente, se ha popularizado la tendencia de elaborarlo de forma artesanal con solo tres ingredientes básicos.

Ingredientes

Leche entera fresca (de la mejor calidad posible).

(de la mejor calidad posible). Vinagre de manzana (o blanco/limón).

(o blanco/limón). Sal al gusto.

Preparación

Calentar: pon la leche al fuego. Remueve constantemente para que no se pegue al fondo; esto evitará sabores amargos y quemados. Punto de ebullición: en cuanto empiece a subir la espuma o rompa a hervir, retira del fuego inmediatamente. Cortar la leche: agrega el vinagre y mezcla suavemente. Verás cómo la proteína se separa del suero de forma casi mágica. Reposo: cubre con un paño y deja reposar 30 minutos. Este paso es vital para que los coágulos se formen correctamente. Filtrar: usa un colador con una tela fina o gasa. Nota importante: No presiones demasiado; el cottage debe mantener cierta humedad para resultar jugoso al paladar. Sazonar: pasa el queso a un bol, añade sal y mezcla con las manos o una cuchara suavemente para preservar esa textura granulada característica. Refrigerar: guarda en un envase con tapa. Aunque se puede consumir al momento, tras 2 horas en el refrigerador el sabor se asienta y la textura mejora notablemente.

Sigue leyendo: