Menos turistas extranjeros en Nueva York por retórica de Trump; esperan revertir con el Mundial 2026 hasta 66 millones de visitantes anuales

Unos 400,000 turistas extranjeros dejaron de venir a Nueva York en 2025, el primer año del 2do mandato de Donald Trump, posiblemente en rechazo y/o miedo a su retórica xenofóbica y de sanciones arancelarias.

Esa cifra proporcionada por New York City Tourism and Conventions -la agencia de turismo de la ciudad-, refleja “un declive en el turismo internacional que se ha observado en todo el país desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Los visitantes procedentes de países a los que él atacó -en el contexto de una guerra comercial contra sus aliados y una intensificación de las medidas migratorias– se han mantenido alejados”, comentó The New York Times.

Los turistas domésticos -viajeros provenientes de Estados Unidos- compensaron la diferencia, y el año 2025 cerró con un total ligeramente superior: 65 millones de visitantes en total, un aumento de 0.7% respecto a 2024, según la agencia de turismo de la ciudad. En conjunto, los turistas que visitaron Nueva York el año pasado gastaron $55,600 millones de dólares (4% más que en 2024) y generaron 7,500 millones de dólares en impuestos estatales y locales (4.9% más que en 2024).

Ya desde abril del año pasado se percibió una caída en la llegada de turistas extranjeros a la ciudad, con pérdidas proyectadas $9 mil millones de dólares. Ahora la agencia confirmó que el año pasado hubo 13% menos turistas alemanes y 8.3% menos de visitantes franceses.

Mucho peor, las visitas procedentes de Canadá se desplomaron 19%, según la agencia de turismo. Estados Unidos y Canadá comparten la frontera internacional más larga del mundo, con una extensión de 8,891 kms (5,525 millas) desde Maine hasta Alaska, abarcando 13 estados de EE.UU. y 8 provincias y territorios canadienses. Hay 120 puertos de entrada terrestre entre ambas naciones, 25 puentes y túneles vehiculares y 14 cruces ferroviarios.

“Es una combinación de la bravuconería del presidente -o como quiera llamársele- y la agitación en las relaciones internacionales», afirmó esta semana Sean Hennessey, consultor hotelero y profesor asociado de la Universidad de Nueva York (NYU). “El turismo se ha recuperado tras la era de la COVID, y estábamos saliendo gradualmente de la fase de recuperación para entrar en un nivel más sostenible y estable”.

Según Anna Abelson, profesora adjunta de la NYU, los viajeros extranjeros están “viendo a Estados Unidos de una manera diferente ahora”, pues Trump había hecho que los turistas de Canadá y de Europa Occidental se sintieran menos bienvenidos, y que la disminución de visitantes internacionales tuvo un impacto desproporcionado, dado que los turistas de otros países tienden a gastar más que los viajeros nacionales.

“Resiliente a pesar de los desafíos globales”: así describió Julie Coker, presidenta y directora ejecutiva de New York City Tourism and Conventions el panorama turístico de 2025 al presentar su informe anual esta semana.

Mundial FIFA y 250º aniversario de la independencia

Coker y otros funcionarios de turismo vislumbran un panorama ligeramente más prometedor para 2026: la agencia proyecta que 66 millones de personas visitarán la ciudad este año.

La Copa Mundial de la FIFA albergará semanas de partidos en Nueva Jersey y eventos relacionados en Nueva York durante este verano. La empresa de análisis inmobiliario CoStar declaró en enero que la Copa Mundial proporcionaría “un impulso temporal” a los hoteles de las 11 ciudades anfitrionas en Estados Unidos. Específicamente New York City Tourism and Conventions espera que el torneo atraiga a 1,2 millones de visitantes a Nueva York y Nueva Jersey y que realicen un gasto de $1,800 millones de dólares.

Además, el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia también podría estimular las visitas a la ciudad de Nueva York, lugar donde George Washington asumió el cargo de presidente de la nueva nación (aunque esto no ocurrió hasta 1789, una vez concluida la Guerra de la Independencia). Un desfile de grandes veleros navegará frente a la Estatua de la Libertad el 4 de julio y además la tradicional bola de Año Nuevo de Times Square será usada por primera vez fuera de calendario, la medianoche del 3 de julio, para iniciar las celebraciones de America250.

Continúa la construcción de hoteles

Nueva York ocupó el 1er lugar en cuanto a ocupación hotelera entre los 25 principales mercados de Estados Unidos, señaló la agencia local de turismo. La entidad situó la ocupación promedio en 84.2%, cifra muy superior al promedio nacional de 62.3% reportado por CoStar.

La ciudad de Nueva York cerró el año 2025 con aproximadamente 124,000 habitaciones de hotel -unas 2.500 más que en 2024. Y se están construyendo más: unos 24 proyectos se encuentran en fase de “desarrollo activo” con miras al año 2028. Esto añadirá más de 5,700 habitaciones al inventario total.

Sin sorpresas, la costosa NYC también superó al resto del país en lo que respecta a las tarifas hoteleras diarias promedio en 2025. Aquí fue de $334 dólares, en comparación con los $160,54 a nivel nacional. La tarifa experimentó un aumento de 5% con respecto a 2024, según la oficina de turismo. Pero CoStar situó el incremento comparable a nivel nacional en tan sólo 0.9%.