Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 29 de marzo

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. También somos conscientes, por eso aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 29 de marzo.

El clima en Chicago hoy

La mejor forma de sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 63 grados Fahrenheit (17ºC) y una mínima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) . Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 16.16 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer se producirá a las 06:39 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:13 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros. Se estima que la temperatura máxima sea de 73 grados Fahrenheit (23ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 61 (16 grados Celsius). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 6% por la mañana, 55% por la tarde y 6% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que esta información data de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden variar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se recomienda estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás sacar provecho al máximo del día a día en la Ciudad de los Vientos. Si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si quieres tener más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima