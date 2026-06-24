Trump cancela firma de proyecto bipartidista sobre vivienda

El presidente Donald Trump canceló la ceremonia programada para este miércoles en el Capitolio, donde planeaba firmar la Ley del Camino a la Vivienda del Siglo XXI.

El mandatario declaró que no ratificará esta normativa, la cual busca reducir costos y aumentar la oferta habitacional, hasta que el Congreso apruebe la Ley SAVE America, un proyecto sobre temas electorales.

“La Conferencia de Prensa y Firma de Vivienda de hoy queda cancelada hasta el momento en que aprobemos la desesperadamente necesaria LEY SAVE AMERICA, la cual considero una Emergencia Nacional. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT”, señaló en un comunicado.

¿Qué establece la Constitución al respecto?

Constitucionalmente, en caso de que un presidente no firme ni vete un proyecto aprobado por ambas cámaras del Congreso en un plazo de 10 días hábiles, este se convierte en ley automáticamente mientras el Legislativo esté en sesión, informó CBS News.

En tal sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, confirmó que el mandatario utilizará parte de este tiempo para presionar por la aprobación de la normativa electoral.

“Él tiene una ventana de tiempo antes de tener que firmar un proyecto, y va a usar un poco más de esa ventana de tiempo”, señaló Johnson. “Lo hará dentro de ese período de 10 días”, precisó el líder legislativo.

Trump y su postura sobre la ley de vivienda

La ley de vivienda, que recibió apoyo bipartidista en ambas cámaras, es considerada uno de los logros más importantes del Partido Republicano. Sin embargo, el presidente restó importancia a esta medida frente a la reforma electoral.

“El proyecto de ley de vivienda centrado en Elizabeth ‘Pocahontas’ Warren, que es de menor importancia en comparación con las tasas de interés más bajas, e incluso FISA, palidece en comparación con la aprobación de LA LEY SAVE AMERICA”, señaló Trump.

Por su parte, el representante republicano Don Bacon expresó confusión ante el cambio de postura presidencial, recordando que Trump había respaldado previamente el texto habitacional.

“Él apoyó fuertemente el proyecto de ley de vivienda hace un mes, así que las críticas ahora son extrañas. Hicimos el proyecto de ley del Senado mejor que cuando él lo respaldó”, indicó.

Mientras tanto, el liderazgo del Senado republicano ha señalado que no cuenta con los votos necesarios para aprobar la Ley SAVE America, la cual propone nuevas restricciones al registro y votación.

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