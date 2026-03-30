8 países en donde puedes vivir cómodamente con un presupuesto de entre $500 y $1,000 al mes

Vivir en el extranjero con menos de $1,000 al mes sí es posible en algunos países, siempre que se adopte un estilo de vida sencillo. Este cálculo se basa en datos de Numbeo, una plataforma en línea que recopila y publica datos sobre el costo de vida en ciudades de todo el mundo.

A partir de sus cálculos –que incluyen gastos mensuales sin renta y el precio promedio de un departamento fuera del centro– se calculó el gasto total aproximado en cada una de las siguiente ciudades.

1. Vietnam (Da Nang)

Los gastos mensuales sin renta se estiman en 11.10 millones de VND (aprox. $440 dólares), mientras que un departamento de una habitación fuera del centro cuesta 7.68 millones de VND (aprox. $305 dólares). En conjunto, el gasto se mantiene dentro del rango, con margen si se prioriza el consumo local.

2. Tailandia (Chiang Mai)

El costo mensual sin renta es de 18,708.2 baht (aprox. $520 dólares), y el alquiler fuera del centro ronda los 8,770.59 baht (aprox. $245 dólares). Esta combinación permite vivir dentro del rango si se evitan gastos innecesarios.

3. Indonesia (Yogyakarta)

Los gastos mensuales sin renta son de aproximadamente $395 dólares, mientras que el alquiler promedio es de 2.83 millones de rupias (aprox. $175 dólares). Esto deja un margen amplio dentro del presupuesto.

4. Camboya (Phnom Penh)

Los gastos sin renta alcanzan $638.7 dólares y el alquiler promedio es de $350.09 dólares. El total se acerca al límite de $1,000, por lo que requiere mayor control del gasto.

5. Colombia (Bucaramanga)

Los gastos mensuales sin renta se estiman en $532.9 dólares, mientras que el alquiler ronda 1.1 millones de pesos colombianos (aprox. $275 dólares). Esto permite cubrir necesidades básicas sin quedar al límite.

6. Ecuador (Cuenca)

El costo sin renta es de $502.3 dólares y el alquiler promedio es de $356.62 dólares, lo que suma alrededor de $859 dólares mensuales. Esto permite una vida estable dentro del rango.

7. Turquía (Mersin)

Los gastos mensuales sin renta son de 27,743.9 liras (aprox. $860 dólares), mientras que el alquiler es de 15,703.98 liras (aprox. $485 dólares). El total supera ligeramente los $1,000, por lo que depende del tipo de cambio y control del gasto.

8. Filipinas (Cebu)

Los gastos sin renta se estiman en $572.7 dólares, y el alquiler es de 19,050 pesos filipinos (aprox. $340 dólares). Esto mantiene el total dentro del rango, aunque con menor margen para extras.

En todos los casos, estas cifras son aproximaciones basadas en datos de Numbeo. El presupuesto final dependerá del estilo de vida, el consumo de productos importados y la zona específica dentro de cada ciudad.

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