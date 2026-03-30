Joe y Jill Biden adoptaron dos cachorros de un refugio en Tennessee: Boo y Scout

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden y su esposa Jill Biden adoptaron dos cachorros mestizos de labrador negro llamados Boo y Scout en un refugio en Tennessee.

Los perros fueron entregados a la familia a través de la organización Humane Animal Partners, con sede en Delaware, que anunció la adopción el lunes y difundió una imagen en la que los Biden aparecen sonrientes junto a los cachorros y su gata Willow.

Según la organización, Boo y Scout son hermanos rescatados de un refugio sobrepoblado. El personal del grupo de bienestar animal seleccionó a los cachorros tras considerar que encajaban con la familia Biden, publicó The Associated Press.

El director ejecutivo de Humane Animal Partners, Patrick Carroll, explicó que el equipo facilitó el proceso tras conocer el interés de la pareja en adoptar dos labradores negros. “Creíamos que serían ideales para los Biden y su hogar”, señaló.

Antes de formalizar la adopción, los cachorros pasaron un periodo de prueba en la residencia de la familia.

Con esta incorporación, los Biden vuelven a tener perros en casa tras su paso por la Casa Blanca, donde fueron conocidos por convivir con pastores alemanes. Entre ellos estuvo Major, que fue retirado tras varios incidentes de mordeduras en 2021, y Commander, que también fue apartado posteriormente.

Champ, otro de sus perros, falleció ese mismo año a los 13 años.

Según declaraciones recientes de Jill Biden, la pareja decidió no conservar a Major ni a Commander tras dejar la presidencia.

Sigue leyendo:

• Commander, el perro de la familia Biden, es expulsado de la Casa Blanca tras morder a varios agentes

• Perros de Joe Biden regresan a la Casa Blanca después que uno mordiera a un agente del servicio secreto

• Perro de la familia Biden, Commander, muerde a oficial del Servicio Secreto; undécimo incidente similar registrado