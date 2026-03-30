Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del domingo 29 de marzo de 2026

Conoce a los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy domingo 29 de marzo.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del domingo 29 de marzo

Los números ganadores son: 09 12 14 17 21 23 37 39 40 42 47 56 58 59 66 69 76 77 78 80

Números ganadores de Numbers del domingo 29 de marzo

Combinación mediodía: 03 00 04

Combinación noche: 05 00 08

Números ganadores de Win 4 del domingo 29 de marzo

Combinación mediodía: 00 02 02 00

Combinación noche: 03 02 02 09

Números ganadores de Take 5 del domingo 29 de marzo

Combinación mediodía: 08 27 29 31 33

Combinación noche: 05 06 17 18 20

Errores comunes a evitar al jugar a juegos de lotería

Al jugar a la lotería, es importante evitar ciertos errores que podrían reducir las posibilidades de ganar.

Por ejemplo, uno de los errores más típicos es seleccionar números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos más se rechazan y pueden ser ganadores.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería apropiadamenet. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (no sería la primera vez que algunos jugadores descartan boletos con premio).

Para finalizar, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, hay ciertas reglas que comentábamos más arriba que pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Reclamar las ganancias dela lotería de Nueva York es un proceso rápido y sencillo, pero se deben seguir ciertos pasos para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Años antes, en 2018, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Puedo participar en la Lotería de Nueva York si no soy residente de Nueva York?

Sí, podrás participar en la Lotería de Nueva York sin importar la residencia, siempre que superes los 18 años de edad.

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