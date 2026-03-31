Pronóstico del clima en Nueva York para este martes 31 de marzo

¿Cómo deberías prepararte para salir este martes en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. La sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tu cuerpo va a experimentar rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

¿Y la lluvia, qué? Sospechamos que ésta puede ser tu próxima duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 90% durante el día y del 25% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 44% en el transcurso del día y del 13% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 14.91 mph en el día y los 10.56 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:42 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 19:19 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá más nubes que claros con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 77 grados Fahrenheit (8 y 25 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 66% por la mañana, 66% por la tarde y 66% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.