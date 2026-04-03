Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del viernes 3 de abril de 2026

Aquí te dejamos con los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy viernes 3 de abril.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) ofrece una gran variedad de juegos para sus jugadores. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del viernes 3 de abril

Los números ganadores son: 04 11 16 17 18 23 24 31 33 38 42 45 48 49 60 61 63 67 72 80

Números ganadores de Numbers del viernes 3 de abril

Combinación mediodía: 09 05 06

Combinación noche: 01 01 09

Números ganadores de Win 4 del viernes 3 de abril

Combinación mediodía: 05 06 02 04

Combinación noche: 08 09 02 01

Números ganadores de Take 5 del viernes 3 de abril

Combinación mediodía: 06 26 29 31 32

Combinación noche: 17 20 31 34 37

Consejos para mejorar tus oportunidades de ganar la lotería

Ya se sabe que la lotería es un juego de azar y suerte, si bien existen algunas formas de conseguir aumentar las posibilidades de lograr premio en los juegos de la Lotería de Nueva York.

Primeramente, es muy útil hacer un análisis de las estadísticas de combinaciones ganadoras anteriores. Algunos números pueden tener más probabilidad de ser sorteados que otros y conocer estas tendencias puede ser de ayuda al seleccionar los números que vas a jugar.

En segundo lugar, se recomienda jugar con regularidad y participar en distintos juegos. Al variar las opciones de juego, los jugadores incrementan sus posibilidades de ganar en diferentes juegos.

Finalmente, es esencial contar con un presupuesto que seguir fielmente. No se ha de gastar más dinero del permitido en la lotería, ya que esto podría causar problemas financieros.

Cómo reclamar tus premios de la lotería de Nueva York

Si eres ganador, reclamar tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero se deben seguir algunas instrucciones para asegurarse el pago completo sin incidencias.

Para premios de hasta $600, se puede cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Si son mayores, antes hay que completar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha otorgado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha creado muchos ganadores a lo largo de los años, muchos de ellos multimillonarios.

Desde abril de 2023, hay un nuevo mega millonario en Queens, Nueva York: la persona que acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island ganó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. En 2018, un trabajador de la construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros ganadores notables incluyen a un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar en la Lotería de Nueva York?

Las probabilidades de ganar varían según el juego, pero en términos generales, las posibilidades de ganar en la Lotería de Nueva York son bajas. Por ejemplo, las probabilidades de ganar en Mega Millions son de aproximadamente 1 en 302 millones, mientras que las posibilidades de ganar en el NYL Midday Numbers solo son de aproximadamente 1 en 1,000.

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