Celinee es la salvada de esta semana en “La Casa de Los Famosos 6”

Aunque estaba entre las favoritas en las votaciones de los nominados, Celinee, aseguró previamente su inmunidad, tras ser la salvada en esta séptima semana de competición en “La Casa de Los Famosos 6”.

Esta decisión confirmó que el próximo participante que será eliminado, pertenecerá al “Team Tierra“, motivado a que los cinco que quedan en la placa pertenecen a ese cuarto.

Estos son los participantes que permanecen en la placa de nominados:

Fabio Agostini

Laura G

Julia

Stefano

El Divo.

Así van las votaciones en “La Casa de Los Famosos”

Luego de la salida de Celinee de la placa, por su salvación, hay dos que luchan por ser lo más votados por sus seguidores: Fabio Agostini y Laura G.

Mientras que Julia, junto a nuevamente El Divo y Stefano, están en la batalla del tercero al quinto lugar, según la información compartida por la periodista Clary Castro, del portal “La Opinión”.

¿Cómo votar?

Ya puedes ir a votar a través de la página web de https://www.telemundo.com/shows/la-casa-de-los-famosos.

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Mira cómo van las votaciones en ´La Casa de Los Famosos 6´

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