Las promociones de ‘compra uno y llévate otro gratis’ parecen irresistibles, pero no siempre significan ahorro real. Expertos advierten que este tipo de ofertas pueden llevar a gastar más de lo necesario si no se analizan con cuidado.

El término ‘gratis’ tiene un fuerte impacto psicológico en los consumidores, lo que explica por qué las promociones 2×1 son tan comunes en tiendas.

Diversos estudios han demostrado que etiquetar un producto como gratuito aumenta significativamente su atractivo, incluso si el comprador no tenía intención de adquirirlo.

De hecho, más del 50% de las compras son impulsivas, según el Journal of Retailing and Consumer Services, lo que hace que estas ofertas aprovechen directamente ese comportamiento.

Alli Powell, experta en compras y fundadora de Grocery Getting Girl, señaló en el portal Tasting Table que estas promociones pueden ser útiles, pero solo en ciertos casos. “Si es algo que compras con frecuencia, es una buena oferta”, explica.

También advierte que no siempre es obligatorio adquirir dos productos para aprovechar el descuento: “No todas las tiendas requieren que compres dos para obtener la oferta, y normalmente puedes comprar un artículo con un 50% de descuento”.

Por ello, recomienda revisar siempre las condiciones antes de comprar.

Sin embargo, hay señales de alerta que los consumidores deben considerar. Powell advierte que, en algunos casos, los precios pueden inflarse previamente para hacer que la promoción parezca más atractiva.

“En ocasiones el precio se eleva un poco para la oferta 2×1. Asegúrate de conocer el precio regular para no pagar más de lo que deberías”, afirma.

Este tipo de prácticas no son solo teorías. En 2023, la empresa Albertsons, propietaria de Safeway, enfrentó una demanda por presuntamente aumentar precios antes de aplicar promociones 2×1.

Este caso se sumó a un acuerdo previo por $107 millones que la compañía pagó por situaciones similares en años anteriores.

Además, estas promociones suelen aplicarse a productos de baja demanda o valor, lo que permite a las tiendas mantener ganancias.

Por ejemplo, vender 100 pizzas congeladas en promoción a $10 por dos unidades generaría $500, mientras que vender solo 30 a precio regular podría representar $300.

Si el costo real por producto es de alrededor de $2, la tienda sigue obteniendo beneficios incluso con el descuento.

Otro factor a considerar es el desperdicio. Comprar más de lo necesario puede provocar que el producto adicional nunca se utilice, lo que elimina cualquier ahorro potencial.

Aunque las promociones 2×1 pueden ser una buena oportunidad para ahorrar en productos de uso frecuente, expertos recomiendan evaluar si realmente se necesitan ambos artículos, verificar que el precio no haya sido manipulado y planificar el uso de lo que se compra.

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