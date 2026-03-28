Gasolina cerca de $4 en EE.UU.: cuánto podrías ahorrar si suspenden este impuesto

Este sábado 28 de marzo de 2026, el precio de la gasolina en Estados Unidos ronda los $4 por galón, impulsado por el aumento sostenido del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

En este contexto y ante la urgencia de contener este aumento para evitar un impacto permanente en la economía, legisladores impulsan una suspensión al impuesto federal de 18.4 centavos por galón, en busca de aliviar el bolsillo de millones de familias. Sin embargo, expertos advierten que el impacto real en el bolsillo no sería inmediato ni total.

El precio de la gasolina vuelve a presionar el bolsillo

El costo del combustible inició una tendencia al alza en las últimas semanas, como consecuencia de la guerra con Irán. De acuerdo con reportes recientes de mercado, como Investopedia, la AAA y MarketWatch, el promedio nacional ya ronda los $3.97 por galón este sábado, con proyecciones de superar los $4 en varias regiones del país.

Este incremento responde, en gran medida, a que el conflicto en Medio Oriente ha entorpecido el suministro global de crudo. Según estimaciones realizadas por Reuters, el precio del petróleo ha subido más de 35% desde finales de febrero, y su efecto ha comenzado a repercutir en los precios en las estaciones de servicio de todo el país.

Para muchas familias hispanas en EE.UU., este impacto es inmediato. El gasto en transporte es uno de los más difíciles de reducir, especialmente para quienes dependen del automóvil para trabajar.

El impuesto federal a la gasolina, en el centro del debate

Ante este escenario, crece la presión sobre los políticos para suspender temporalmente el impuesto federal a la gasolina, que actualmente es de 18.4 centavos por galón para gasolina y 24.4 centavos para diésel.

La propuesta está a cargo del senador Mark Kelly y propone eliminar este cobro hasta el 1 de octubre de 2026, con la intención de aliviar el impacto económico en los hogares.

“Suspender el impuesto federal a la gasolina ayudaría a bajar los precios y dar a las familias un alivio muy necesario”, afirmó.

Sin embargo, la decisión requiere de la aprobación del Congreso.

¿Cuánto podrías ahorrar realmente?

En términos prácticos, el ahorro directo sería limitado. Si se elimina el impuesto federal completo:

Un conductor podría ahorrar 18.4 centavos por galón

En un tanque promedio de 15 galones, el ahorro aproximado sería de $2.76 por carga

En un mes (4 recargas), el ahorro estimado sería de $11 a $15

A primera vista, puede parecer poco. Pero para hogares con ingresos ajustados, cualquier reducción es importante.

Ahora bien, hay un matiz importante.

Por qué el ahorro no siempre llega completo

Diversos análisis advierten que no todo el beneficio llegará al consumidor en caso de que esta medida se apruebe. La razón es que el precio de la gasolina depende de otros factores:

Costo del petróleo

Refinación

Transporte

Márgenes de distribuidores

De hecho, la Asociación Estadounidense de Constructores de Carreteras y Transporte advirtió que parte del ahorro podría ser absorbido por la cadena de suministro: “Los estudios muestran que los minoristas no siempre trasladan completamente la reducción de impuestos al consumidor”.

Esto significa que el alivio podría ser menor al esperado.

Otros intentos para bajar el precio de la gasolina

Además del impuesto, el gobierno federal ya implementó otras medidas para contener los precios, entre ellas, ha flexibilizado regulaciones de combustibles para aumentar la oferta.

“Estados Unidos suspendió ciertas reglas ambientales para facilitar el suministro y aliviar los precios en las gasolineras”, reportó Reuters.

A nivel estatal, algunos gobiernos también analizan implementar sus propias pausas fiscales. Georgia, por ejemplo, suspendió temporalmente su impuesto estatal, lo que redujo los precios locales en el corto plazo.

Por qué esto importa más en 2026

El alza de la gasolina no es un fenómeno aislado. Está conectada con una presión económica más amplia:

Inflación persistente

Costos de transporte más altos

Impacto en alimentos y servicios

En términos prácticos, el encarecimiento del combustible suele trasladarse a toda la economía.

Esto explica por qué el tema ha vuelto al centro del debate político y económico en Estados Unidos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los esfuerzos para bajar el precio de la gasolina en EE.UU.

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en EE.UU.?

El promedio nacional ronda los $3.97 por galón, con tendencia a superar los $4 en varias zonas.

¿Cuánto es el impuesto federal a la gasolina?

Actualmente es de 18.4 centavos por galón, sin incluir impuestos estatales.

¿Quién decide si se suspende el impuesto?

El Congreso de EE.UU. debe aprobar la medida; el presidente no puede hacerlo por decreto.

¿Cuánto podría ahorrar una persona?

Entre $10 y $15 al mes, dependiendo del consumo de gasolina.

¿El ahorro está garantizado?

No completamente. Parte del beneficio podría no reflejarse en el precio final al consumidor.

Conclusión

El aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos presiona fuertemente el bolsillo de millones de familias, especialmente en un contexto económico complejo.

La posible suspensión del impuesto federal representa una medida atractiva en el corto plazo, pero su impacto real se estima que sea limitado y desigual.

Por ello, aunque el alivio existe, no es una solución estructural. Mientras el precio del petróleo siga elevado, el costo de llenar el tanque seguirá siendo una preocupación constante en muchos hogares.

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