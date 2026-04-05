5 alimentos que elevan el azúcar en sangre y debes evitar en el desayuno

Comenzar el día de forma saludable es clave para mantener la energía durante la jornada y proteger nuestra salud metabólica. Sin embargo, existen ciertos alimentos que consumimos por hábito y que disparan los picos de azúcar en sangre.

Según datos de la Diabetes Care Community, productos como la panadería industrial, los jugos y ciertos lácteos encabezan la lista de lo que deberíamos limitar. A continuación, te detallo cuáles son y por qué impactan tanto en tu organismo:

1. Productos de panadería

Uno de los errores más comunes es optar por carbohidratos elaborados con harinas refinadas. Al ser de absorción rápida, estos alimentos elevan el azúcar de manera acelerada.

Ejemplos críticos: Croissants, donas, magdalenas, panquecas y pasteles daneses.

Croissants, donas, magdalenas, panquecas y pasteles daneses. El riesgo: Tienen un alto contenido de grasas y calorías que no solo aumentan la glucosa, sino que contribuyen al aumento de peso .

Tienen un que no solo aumentan la glucosa, sino que contribuyen al . Dato técnico: El Índice Glucémico (IG) del pan blanco es de 70.0, lo que lo clasifica como un alimento de IG alto.

2. Jugos o batidos de frutas

Los jugos tienen tanto azúcar y calorías como los refrescos. Crédito: Polina Tankilevitch | Pexels

Aunque parezcan naturales, los jugos recién exprimidos son un pase rápido de azúcar al organismo. Al extraer el líquido, se elimina la fibra, que es la encargada de ralentizar la absorción de la fructosa.

La recomendación: Es preferible comer la fruta entera y consumirla siempre acompañada de una buena dosis de proteína para equilibrar la respuesta insulínica.

3. Cereales azucarados

El consumo de cereales es común; sin embargo, más allá de que el empaque prometa granola, fibra o proteínas, la realidad es que la mayoría de las versiones comerciales contienen altos niveles de azúcar.

El peligro de las porciones: Dada la ligereza de este alimento, es frecuente exceder la cantidad recomendada, que es de apenas un cuarto de taza .

Dada la ligereza de este alimento, es frecuente exceder la cantidad recomendada, que es de apenas . Consejo experto: Es vital leer cuidadosamente las etiquetas para evaluar los ingredientes y descartar aquellos con endulzantes añadidos en los primeros lugares de la lista.

4. Huevos con salchichas

Las carnes procesadas de salchichas, embutidos o preparaciones en conserva pueden abundantes en grasa. Crédito: Shutterstock

Este clásico desayuno puede ser engañoso. Aunque no son altos en carbohidratos, las carnes procesadas como la salchicha son abundantes en grasas saturadas. Un desayuno equilibrado debe priorizar grasas saludables y proteínas limpias para evitar la inflamación sistémica.

5. Yogures con sabor a fruta

El yogur es, en esencia, un alimento abundante en proteínas y excelente para la microbiota. No obstante, las versiones con “sabor a fruta” suelen incluir saborizantes y siropes que aportan un dulzor excesivo, elevando drásticamente el nivel de azúcar en la sangre. Opta siempre por el yogur natural o griego sin azúcar.

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