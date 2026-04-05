Piden $11.5 millones de dólares por mansión que perteneció a Jennifer Lawrence en Beverly Hills

Una mansión en Beverly Hills, California, ampliamente relacionada con Hollywood, ha regresado al mercado de bienes raíces. La propiedad fue vendida por Jennifer Lawrence a finales del año pasado y ahora está nuevamente disponible por $11.5 millones de dólares.

Antes de pertenecer a Lawrence, esta misma propiedad perteneció a Ellen DeGeneres y a Jessica Simpson. Su relación con famosos continuó tras la venta de Lawrence, pues el comprador en ese momento fue una sociedad de responsabilidad limitada vinculada a Cara y Poppy Delevingne.

En el listado, disponible en la página web de Beverly Hills Estates, se explica que esta “residencia de estilo francés tradicional, bellamente renovada y diseñada por la firma Clements Design”.

La casa principal tiene una extensión de 5,500 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, se destacan “los pisos de mármol personalizados conducen a la sala de estar formal, que cuenta con una impresionante chimenea de leña y un porche cubierto de reciente construcción con calefacción eléctrica. Una espaciosa sala familiar, con estanterías artesanales, amplio espacio de almacenamiento y un elegante bar equipado con refrigerador para vinos y bebidas y máquina de hielo, ofrece un espacio versátil ideal para recibir invitados o relajarse”.

La estructura principal está rodeada de árboles y áreas verdes, las cuales pueden ser disfrutadas para relajarse y compartir con familiares o amigos. Los espacios al aire libre incluyen también terraza, piscina, área de spa, comedor y más.

Por ahora se desconoce la razón por la que Cara y Poppy Delevingne se quieren deshacer tan rápido de la propiedad.

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