Jennifer Lawrence vendió su mansión en Beverly Hills por $11 millones de dólares

La actriz Jennifer Lawrence ha decidido deshacerse de una mansión en Beverly Hills, California, que le pertenece desde hace más de una década. La transacción la hizo fuera del mercado de bienes raíces.

Según ‘Realtor.com’, la actriz de 35 años recibió $11 millones de dólares por la propiedad que compró en 2014 por $8.2 millones de dólares.

Como la propiedad no entró oficialmente al mercado, no se tienen acceso a fotos que muestren a detalle el sitio. Sin embargo, se dice que cuando Lawrence la compró hace 11 años, era descrita como “una hermosa casa de estilo francés, impecablemente remodelada luego de una remodelación total por parte del diseñador”.

La casa principal está distribuida en dos plantas como tres dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La propiedad también está rodeada de áreas verdes e incluye caminerías y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

No se tiene claro si Lawrence usó esta propiedad en algún momento o si fue solo una inversión. Lo que sí es cierto es que la actriz vive desde hace años en Nueva York, ella y su esposo Cooke Maroney han comprado y vendido varias residencias en la ciudad en los últimos seis años.

La venta se da pocos días antes de que inicie Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España, en el cual se reconocerá la trayectoria de Lawrence con un premio honorífico. Se convertirá en la actriz más joven en recibirlo.

El premio lo recibirá el viernes 26 de septiembre y también se proyectará ‘Die, My Love’, una película de terror y comedia negra que ella protagoniza. El film fue dirigido por Lynne Ramsay y coescrita con Enda Walsh, basandose en la novela homónima de la escritora argentina Ariana Harwicz.

