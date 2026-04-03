Pete Davidson vendió su apartamento por menos de lo que quería recibir

El comediante Pete Davidson acaba de encontrar comprador para su apartamento en Staten Island, Nueva York, el cual ha intentado vender desde hace cuatro años. Por ahora, no se ha informado cuál ha sido la cifra con la que se cerró la venta.

Esta propiedad entró al mercado de bienes raíces en 2022 por $1.3 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que Davidson decidiera ir rebajando su precio en estos últimos cuatro años hasta lograr encontrar un interesado.

La última vez que la propiedad entró al mercado de bienes raíces fue en febrero de este año y su precio en ese momento era de $850,000 dólares. Esta última cifra por la que se ofrecía el apartamento significaba una considerable pérdida para el comediante si se le compara con los $1.2 millones de dólares que él pagó por el sitio en 2020.

Durante este tiempo también invirtió dinero en hacer reformas en la propiedad y hacerla más atractiva. Esta propiedad se encuentra en un edificio de lujo que ofrece a sus residentes varios servicios, como portero las 24 horas del día, un gimnasio, canchas para hacer deportes y otras áreas comunes.

El apartamento tiene una extensión de 1,592 pies cuadrados distribuidos en dos habitaciones, tres baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Esta propiedad fue de gran importancia para Davidson, pues fue el primer apartamento que se compró y lo hizo en la zona por mantenerse en la zona donde nació. Sin embargo, años después decidió mudarse a Brooklyn.

La venta se cierra meses después de que recibiera a su primera hija en diciembre del 2025, llamada Scottie Rose Hewitt. Esta hija la tuvo con la modelo Elsie Hewitt, cuya relación hizo oficial a inicios del mismo año pasado.

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