Pronóstico del clima en Nueva York para este lunes 6 de abril

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en el día de hoy marca unas temperaturas que oscilarán entre los 57 grados Fahrenheit (14ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a percibir será de 54ºF (12ºC) de máxima y 54ºF (12ºC) de mínima.

¿Lloverá? Sin duda, ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 4% durante el día y del 80% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su parte, será del 13% en el transcurso del día y del 43% durante la noche.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 14.91 mph durante la primera mitad del día y los 5.59 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:32 h, mientras que se pone en el horizonte a las 19:26 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes y claros con baja probabilidad de que haya precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 34 y los 52 grados Fahrenheit (1 y 11 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 2% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.