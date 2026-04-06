Pronóstico del tiempo en Chicago para este lunes 6 de abril

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede cambiar todo lo que tenías planeado. Por eso mismo, aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 6 de abril.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar las noticias. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para disponer de la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas en cuanto a temperaturas, se alcanzará hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 28 grados Fahrenheit (-2ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante el día y del 1 durante la noche. Luego, se prevén nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 13.67 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer será a las 06:25 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:21 h. En total habrá 13 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros.. ¿Quieres saber si mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 1% por la mañana, 55% por la tarde y 1% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante mencionar aquí que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas de cada momento, por lo que es aconsejable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su tiempo impredecible, pero con la preparación adecuada, podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. No lo olvides: si consultas a diario las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás listo para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima