Arrestos en protesta judía anti ICE en Nueva York tras celebrar Passover con alcalde Mamdani

Organizadores del grupo Jews For Racial & Economic Justice (Judíos por la Justicia Racial y Económica, JFREJ) informaron que 24 manifestantes fueron arrestados ayer por ocupar el vestíbulo del edificio de la compañía Palantir en el West Village de Manhattan (NYC), después de que el alcalde Zohran Mamdani se uniera a cientos de neoyorquinos judíos para protestar contra la represión federal en materia de inmigración, durante la sexta noche de la Pascua judía (Passover).

Mamdani y más de 500 activistas se habían congregado previamente el lunes en Union Square para el evento “Sedar in the Streets” (Seder en las calles), donde los manifestantes rezaron, entonaron cánticos y se manifestaron en contra de la colusión empresarial con la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Gracias por mostrarnos cómo se ve esto; por mostrarnos lo que significa vivir de acuerdo con las lecciones de la Pascua”, expresó Mamdani, el primer alcalde musulmán en la historia de NYC. “Lecciones sobre cómo la esperanza vence al miedo, sobre cómo la solidaridad es capaz de superar el aislamiento, y sobre la certeza de que, al final de la historia, se alcanza la libertad y, con ella, la dulzura de la liberación”.

Los manifestantes se separaron de Mamdani alrededor de las 6:00 p.m. y se dirigieron a las oficinas de Palantir, ubicadas a cerca de media milla en W. 18th St. cerca de la 6ta Avenida, donde más de dos docenas de activistas se sentaron en el vestíbulo del edificio y desplegaron una pancarta que rezaba: “ICE secuestra, Palantir se lucra. Dejen ir a nuestro pueblo”, mientras cientos de personas más aguardaban en el exterior, describió Daily News.

Dentro del vestíbulo, el grupo leyó testimonios de migrantes detenidos bajo custodia de ICE, mientras varios rabinos guiaban a los manifestantes en cánticos y realizaban rituales judíos, según informó una portavoz de la organización JFREJ que convocó la protesta.

Uno de los rabinos comparó a la empresa tecnológica Palantir -la cual se ha asociado con ICE para utilizar su programa en el rastreo de migrantes- con los “faraones de la era moderna”.

“En esta Pascua y en honor a esta festividad judía de la liberación sentimos que es una mitzvah (un precepto sagrado), una obligación sagrada, sentarnos aquí y negarnos a marcharnos hasta que Palantir ponga fin a su colusión y complicidad con la campaña de terror de ICE”, declaró la rabina Miriam Grossman.

La policía comenzó a realizar arrestos después de que se desacataran las órdenes de desalojar el edificio, según indicó un portavoz NYPD, quien no pudo precisar de inmediato cuántas personas fueron puestas bajo custodia. Al cierre del lunes por la noche, los cargos en contra de los detenidos permanecían pendientes.

En marzo de 2025 98 personas fueron detenidas en una protesta dentro de la famosa Trump Tower de la 5ta Avenida de Manhattan organizada por el grupo “Jewish Voice for Peace”.