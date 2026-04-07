Cómo la NASA logra que la comida sea deliciosa (y nutritiva) a gravedad cero

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería un almuerzo en el espacio? La respuesta no es tan sencilla. Comer fuera de la Tierra es un acto de unión para la tripulación, donde todos flotan y comparten alimentos diseñados para ser diversos y con sabores intensos, debido a que se encuentran a miles de kilómetros de casa.

Los detalles de esta “comida especial” y el ritual de alimentarse en gravedad cero fueron compartidos por Christina Koch y Jeremy Hansen, miembros de la tripulación de Artemis II. A través de un video, mostraron parte del proceso en el laboratorio de alimentos del Centro Espacial Johnson de la NASA.

“La comida es una parte fundamental. Proporciona la nutrición, las calorías y los micronutrientes necesarios, pero también es vital para aumentar la moral de la tripulación”, explica Shule, gerente del sistema de alimentos.

Este sistema se basa en tres pilares fundamentales:

Nutrición estricta: debe cumplir con un perfil de calorías y micronutrientes específicos para la supervivencia en condiciones extremas. Seguridad alimentaria: procesos rigurosos para evitar cualquier tipo de contaminación microbiológica. Moral de la tripulación: el sabor importa. La comida es el vínculo emocional más fuerte con la Tierra.

Para lograr esta sinergia, el laboratorio actúa como un “padre responsable”, equilibrando los antojos con una dieta balanceada.

En el espacio, la comida no sabe igual

La ingeniera en alimentos, Marian Zapien, explica que en el espacio los alimentos parecen perder su potencia. La microgravedad hace que los fluidos corporales suban a la cabeza, provocando una congestión similar a un resfriado. Esto bloquea parte del olfato y, por ende, del gusto.

Por esta razón, los astronautas prefieren opciones con mucho umami, sabores picantes y altamente especiados.

Aunque pueden consumir carne, frutas y verduras, todo está diseñado para ser estable microbiológicamente. Esto significa que los alimentos deben conservarse sin necesidad de refrigerador ni congelador. Para lograrlo, se utilizan dos métodos principales:

Esterilización térmica.

Liofilización (congelado y deshidratado al vacío).

Un dato curioso es que en el espacio todo flota: desde el polvo hasta la sal. Esto representa un peligro real, ya que las partículas pueden dañar los equipos sensibles de la nave. Por ello, no llevan pan (para evitar migajas), prefiriendo el uso de tortillas. Además, condimentos como la sal y la pimienta se presentan en formato líquido para evitar que se dispersen en el aire.

El menú oficial de la Misión Artemis II

Crédito: Nasa | Cortesía

Crédito: Nasa | Cortesía

Según reveló la NASA, el menú de la misión cuenta con 189 productos individuales. Aquí los detalles de los alimentos:

Bebidas (variedad y energía)

Café (Se estiman 43 tazas para potenciar el estado de alerta).

(Se estiman 43 tazas para potenciar el estado de alerta). Té verde y cacao .

y . Smoothie de mango y durazno .

. Bebidas de desayuno con sabor a chocolate, vainilla y fresa .

. Limonada, sidra de manzana y bebida de piña.

Alimentos principales y snacks saludables

Tortillas (58 unidades) y pan plano de trigo .

(58 unidades) y . Quiche de vegetales y salchicha de desayuno .

y . Cuscús con nueces y granola con arándanos .

y . Pecho de ternera a la barbacoa (Barbecued Beef Brisket).

(Barbecued Beef Brisket). Almendras, cashews (anacardos) y frutos secos.

y frutos secos. Brócoli al gratín , ejotes (judías verdes) picantes y coliflor.

, y coliflor. Macarrones con queso (Macaroni & Cheese).

Saborizantes y condimentos (intensidad culinaria)

Para combatir la pérdida del gusto, la tripulación cuenta con:

5 tipos de salsas picantes .

. Mostaza picante y miel con canela .

y . Jarabe de arce, mantequilla de maní y crema de chocolate.

Antojos dulces (Bienestar psicológico)

El postre es clave para mantener el ánimo alto. La variedad incluye:

Galletas (Cookies) : La opción favorita y más abundante.

: La opción favorita y más abundante. Chocolate y Pastel (Cake) .

y . Almendras cubiertas de caramelo .

. Cobbler (postre de fruta horneado) y pudín.

¿Cómo se calienta la comida en el espacio?

Lo que en casa es sencillo, en la nave Orion requiere tecnología. Según Wyth McKinley, instructor de vuelo, se utiliza un calentador especial con placas calefactoras y resortes que sujetan los paquetes mientras sube la temperatura.

Como la mayoría de los platos están deshidratados, los astronautas utilizan un dispensador de agua portátil para rehidratarlos y devolverles su textura original. Preparar la cena requiere una coordinación perfecta; entre tareas técnicas deben calcular el tiempo exacto para disfrutar su plato en sus breves minutos libres.

Para la tripulación, la hora de la comida es un momento de conexión y normalidad. La experiencia de flotar juntos para compartir un brócoli al gratín o un smoothie de mango es lo más parecido a un viaje de campamento, siendo el espacio ideal para estrechar lazos antes de seguir explorando el cosmos.

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