Trump afirma que mantiene “negociaciones intensas” con Irán a horas del ultimátum

A contrarreloj y en medio de una creciente presión militar, el presidente Donald Trump afirmó que su Gobierno mantiene “negociaciones intensas” con Irán a falta de pocas horas para que expire el plazo que él mismo fijó para reabrir el estrecho de Ormuz.

El mandatario señaló en una conversación telefónica con Fox News que las conversaciones continúan activas, en paralelo a la advertencia que lanzó más temprano sobre posibles consecuencias severas si no se cumple su exigencia dentro del límite establecido para la noche en Washington.

“No puedo decírselo, porque ahora mismo estamos en plenas negociaciones”, dijo al ser preguntado sobre el estado de las conversaciones.

En ese contexto, surgió una iniciativa diplomática desde Asia. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, pidió a la Casa Blanca ampliar el ultimátum por dos semanas adicionales con el objetivo de facilitar la mediación que su país mantiene entre ambas partes.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, indicó que Trump ya había sido informado de la propuesta y evaluaría una respuesta.

La propuesta de Irán

La propuesta iraní, transmitida a través de Islamabad, contempla una serie de condiciones para reducir la tensión.

Entre ellas figuran el cese de las hostilidades, la implementación de un mecanismo que garantice el tránsito por el estrecho de Ormuz —parcialmente restringido desde el inicio del conflicto— y el levantamiento de sanciones.

Mientras los canales diplomáticos siguen abiertos, los enfrentamientos sobre el terreno no se han detenido. Fuerzas de Estados Unidos e Israel atacaron posiciones en Irán, incluida la isla de Jarg, considerada clave para su infraestructura energética.

En respuesta, Teherán lanzó un ataque contra el complejo petroquímico de Jubail, en Arabia Saudita.

El escenario ha generado preocupación regional. Ante la posibilidad de nuevos ataques, varios gobiernos de Oriente Medio han comenzado a recomendar a sus ciudadanos tomar medidas de precaución y permanecer resguardados.

Con información de EFE.

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